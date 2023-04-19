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Спорт
Юля Захарченко, редактор ленты

Впервые за 10 лет: Украина завоевала золото ЧЕ-2023 по вольной борьбе

Впервые за 10 лет: Украина завоевала золото ЧЕ-2023 по вольной борьбе
Фото: Getty Images

В Загребе спортсмен Василий Михайлов завоевал для Украины первое золото на чемпионате Европы по борьбе. Он впервые в своей карьере прошел в схватку за золото в весе до 79 кг, победив чемпиона Европы-2020 Георгиоса Кугиумцидиса, который представлял Грецию.

До чемпионата Европы-2023 по борьбе в активе Михайлова была лишь одна медаль континентальных первенств.

В 2020 году украинский спортсмен завоевал бронзовую награду в весе до 79 кг. А предыдущий чемпионат Европы борец был вынужден пропустить из-за полномасштабного вторжения РФ. Тогда Ассоциация спортивной борьбы Украины включила в заявку только женский состав.

В финале Михайлов встретился с чемпионом Европы в 2022 году — греком Георгисом Кугиумцидисом, одержав победу над ним со счетом 3:1.

Это первая золотая награда Михайлова в спортивной карьере и первая победа Украины в мужской вольной борьбе за последние 10 лет.

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Боротьба, золото, Найкращі українські спортсмени
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