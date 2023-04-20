Звезда ПСЖ Неймар сообщил, что вскоре снова станет отцом

Футболист сборной Бразилии и французского ПСЖ Неймар и бразильская модель Бруна Бьянкарди собираются стать родителями.

Форвард и его подруга объявили в социальных сетях, что ждут общего ребенка. Для Неймара он станет вторым. У игрока уже есть 11-летний сын Давид Лука.

Они не сообщают, это будет мальчик или девочка.

— Ты попадешь в замечательную семью, с братом, бабушкой, дедушкой, тетей и дядей, которые уже очень тебя любят! Детка, мы с нетерпением ждем тебя, — написала пара в совместном посте.

Бьянкарди и Неймар начали встречаться в 2021 году, а официально оформили свои отношения в январе 2022 года. Однако позже в том же году в августе 2022-го они расстались вскоре после объявления о своей помолвке.

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В начале 2023 года пара снова начала встречаться. В совместной заметке они также отметили: Мы мечтали о твоей жизни, мы планируем твое появление и знаем, что ты здесь, чтобы дополнить нашу любовь и сделать наши дни счастливее.

На пост отреагировали партнеры по сборной и ПСЖ, в частности Винисиус, Ришарлисон и Марко Верратти, а также жена Лионеля Месси Антонела Роккуццо.

Бьянкарди — модель и инфлюенсер, у которой более 4 млн подписчиков в Instagram. Известно, что она родом из Сан-Паулу и имеет диплом в области модного бизнеса.

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