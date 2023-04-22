Украина завоевала две золотые медали в женских соревнованиях на чемпионате Европы-2023 по борьбе, который прошел в Загребе (Хорватия).

Первое золото завоевала Алина Грушина-Акобия в весе до 57 кг. В финале 23-летняя борчиха одержала убедительную победу над азербайджанкой Жалу Алиевой со счетом 10:0.

Еще одно золото в копилку сборной сине-желтых принесла Ирина Коляденко в категории до 62 кг, которая в финале одолела норвежку Грейс Буллен (9:6).

Победа позволила Коляденко вернуть себе звание чемпионки Европы, которое она впервые завоевала в 2021 году. В прошлом году Ирина пропустила турнир из-за полномасштабного российского вторжения в Украину.

В целом женская команда Украины завоевала шесть медалей. Ранее три серебра принесли Оксана Ливач (категория — до 50 кг), Юлия Ткач-Остапчук (до 59 кг) и Алла Белинская (до 68 кг). А бронзовой медали удостоилась Татьяна Сова-Рижко в весе до 65 кг.

Эти награды позволили украинкам выиграть медальный и командный зачеты. В медальном зачете наша команда опередила Румынию и Болгарию, а в командном Турцию и Болгарию.

В целом Украина на ЧЕ-2023 завоевала уже девять медалей. У мужчин единственное золото завоевал Василий Михайлов в весе до 79 кг. Бронзовые медали взяли Эрик Арушанян (до 65 кг) и Игорь Никифорук (до 70 кг).

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