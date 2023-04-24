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Спорт
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Сборная Украины будет выступать на Евро-2024. Украинских и белорусских спортсменов разведут во время жеребьевки

Сборная Украины будет выступать на Евро-2024. Украинских и белорусских спортсменов разведут во время жеребьевки

Национальная сборная Украины продолжит свои официальные выступления в отборе на чемпионат Европы-2024. Украинские и белорусские спортсмены будут разведены при жеребьевке.

Об этом в своем Facebook сообщил президент Ассоциации футбола Украины Андрей Павелко.

– Учитывая решение Исполкома Союза Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) от 27.05.2022 по разведению украинских и белорусских футбольных команд при жеребьевке международных соревнований под эгидой организации, выполняя пункт 5 вышеупомянутого приказа, структурные подразделения Минмолодьспорта, к полномочиям которых отнесена координация развития футбола в стране, будут осуществлять мониторинг участия украинских команд в международных соревнованиях, в которых будут участвовать и белорусские команды, — написал он.

Отмечается, что в случае выявления фактов возможных случаев очных встреч украинских и белорусских футбольных команд, для решения вопросов связанных с дальнейшим участием в соревнованиях должны быть привлечены требования пункта 1 упомянутого приказа Минмолодьспорта.

Павелко рассказал, что уже завтра рабочая группа представителей национальной сборной отправится в Германию, чтобы проинспектировать место для проведения учебно-тренировочных сборов команды в июне.

– Также нет никаких препятствий для выступлений молодежной сборной Украины на Евро-2023. Поэтому уже в июне ждем яркие выступления команды Руслана Ротаня на полях Румынии и Грузии, – отметил председатель Ассоциации футбола Украины.

Напомним, жеребьевка отбора на Евро-2024 состоится 9 октября в немецком Франкфурте-на-Майне. Финальная часть турнира состоится в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

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Фото: Андрей Павелко

Андрій Павелко, Беларусь, Сборная Украины, Україна, Футбол, Чемпіонат Європи
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