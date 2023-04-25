Уимблдон будет перечислять по фунту с каждого билета в поддержку Украины

Организаторы турнира серии Grand Slam — Уимблдона объявили о благотворительных акциях в поддержку Украины, которые будут проходить перед и во время нынешнего турнира.

Соответствующее заявление обнародовали на официальном сайте соревнований.

В отличие от прошлого года, в 2023-м организаторы разрешили принять участие атлетам из РФ и Беларуси на условиях нейтральности. По словам главы Всеанглийского клуба Йена Хьюитта, это было сложное решение, но оно “никоим образом не уменьшает нашего полного осуждения незаконного вторжения России в Украину”.

Организаторы турнира анонсировали серию благотворительных акций в пользу украинских игроков и болельщиков, которые посетят турнир в июле.

В частности, All England Club будет покрывать расходы украинских теннисистов и теннисисток, заявленных на Уимблдон, в течение всего травяного сезона. После окончания Ролан Гаррос им также предоставят корты Всеанглийского клуба или корты Сербитона для подготовки к матчам на траве.

Кроме этого, организаторы Уимблдона объявили, что будут собирать средства в поддержку Украины. Для этого они будут выделять один фунт с каждого проданного билета на игры. Предварительно сумму будущего благотворительного взноса оценивают в более 500 тыс. фунтов.

Украинским болельщикам также предоставят билеты для посещения турнира. Это касается беженцев, поселившихся в местных лондонских районах Мертон и Вендсворт.

Теннисный турнир Уимблдон стартует 3 июля и продлится до 16 июля. Ему предшествует грунтовый турнир серии Grand Slam — Ролан Гаррос, который начнется 22 мая.

На территории турнира будут строго запрещены символика и флаги России и Беларуси. Сам Уимблдон не будет доступен для показа на российском телевидении, а российские СМИ не получат аккредитацию на турнир.

Источник: Уимблдон

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.