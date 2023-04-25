Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
Отрезали голову еще живому: в соцсетях распространили видео казни украинского военнопленного
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
Насиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы: на Закарпатье задержали мужчину
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Уимблдон будет перечислять по фунту с каждого билета в поддержку Украины

Вімблдон
Фото: Depositphotos

Организаторы турнира серии Grand Slam — Уимблдона объявили о благотворительных акциях в поддержку Украины, которые будут проходить перед и во время нынешнего турнира.

Соответствующее заявление обнародовали на официальном сайте соревнований.

В отличие от прошлого года, в 2023-м организаторы разрешили принять участие атлетам из РФ и Беларуси на условиях нейтральности. По словам главы Всеанглийского клуба Йена Хьюитта, это было сложное решение, но оно “никоим образом не уменьшает нашего полного осуждения незаконного вторжения России в Украину”.

Организаторы турнира анонсировали серию благотворительных акций в пользу украинских игроков и болельщиков, которые посетят турнир в июле.

В частности, All England Club будет покрывать расходы украинских теннисистов и теннисисток, заявленных на Уимблдон, в течение всего травяного сезона. После окончания Ролан Гаррос им также предоставят корты Всеанглийского клуба или корты Сербитона для подготовки к матчам на траве.

Кроме этого, организаторы Уимблдона объявили, что будут собирать средства в поддержку Украины. Для этого они будут выделять один фунт с каждого проданного билета на игры. Предварительно сумму будущего благотворительного взноса оценивают в более 500 тыс. фунтов.

Украинским болельщикам также предоставят билеты для посещения турнира. Это касается беженцев, поселившихся в местных лондонских районах Мертон и Вендсворт.

Теннисный турнир Уимблдон стартует 3 июля и продлится до 16 июля. Ему предшествует грунтовый турнир серии Grand Slam — Ролан Гаррос, который начнется 22 мая.

На территории турнира будут строго запрещены символика и флаги России и Беларуси. Сам Уимблдон не будет доступен для показа на российском телевидении, а российские СМИ не получат аккредитацию на турнир.

Читайте также
Швентек, Мбаппе и еще четверо атлетов в 100 самых влиятельных людей по версии Time
Іга Швьонтек

Источник: Уимблдон

Уимблдон, Теннис
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
WTA возвращается в КНР, хотя Пекин не выполнил ничего из условий по делу Пэн Шуай
Пен Шуай
Свитолина впервые за 10 лет сыграла на турнире ITF, но не вышла в четвертьфинал
Еліна Світоліна
Швентек, Мбаппе и еще четверо атлетов в 100 самых влиятельных людей по версии Time
Іга Швьонтек
Видео
Общество
Лисовый назвал список дисциплин, которые точно останутся в школе

Министр образования и науки Оксен Лисовый назвал ключевые школьные дисциплины, которые не будут сокращены в школах.

Малиновская Ангелина, Яна Брензей
Споры и сомнения: в ЕС не спешат помогать Украине снарядами
Уимблдон будет перечислять по фунту с каждого билета в поддержку Украины
Хвастаются убийствами и издеваются: как россияне запугивают украинцев
Полон
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 00:00 (25.04.2023)
Уимблдон будет перечислять по фунту с каждого билета в поддержку Украины
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (24.04.2023)
Уимблдон будет перечислять по фунту с каждого билета в поддержку Украины
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь