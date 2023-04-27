От атлетов из РФ не будут требовать осуждения войны в Украине для допуска к соревнованиям

Российские и белорусские спортсмены будут вынуждены подписать декларацию, в которой обязуются соответствовать критериям нейтральности.

Об этом сообщил президент Ассоциации международных олимпийских федераций по летним видам спорта (ASOIF) Франческо Риччи Битти.

По его словам, сейчас организация работает над текстом этой декларации.

— Спортсмены должны будут подписать декларацию, но от них не будут требовать заявить, что они против войны, потому что в России за это есть уголовное дело. Мы разрабатываем, с помощью юристов, типовую декларацию, — сказал он.

После рекомендации МОК по допуску атлетов из РФ и Беларуси некоторые международные федерации решили разрешить спортсменам из этих двух стран участвовать в соревнованиях на условиях нейтральности. Речь идет о международных федерациях фехтования, тенниса, современного пятиборья, борьбы, настольного тенниса, тхэквондо, триатлона и скейтбординга.

В то же время есть и те федерации, которые решили не менять своей позиции, принятой сразу после полномасштабного вторжения России в Украину. Официально это подтвердили федерации легкой атлетики, баскетбола, хоккея, бадминтона и конного спорта.

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