Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Критически меньше российских: Резников намекнул на приблизительную цифру потерь ВСУ
Насиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы: на Закарпатье задержали мужчину
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

От атлетов из РФ не будут требовать осуждения войны в Украине для допуска к соревнованиям

російська гімнастка
Фото: Depositphotos

Российские и белорусские спортсмены будут вынуждены подписать декларацию, в которой обязуются соответствовать критериям нейтральности.

Об этом сообщил президент Ассоциации международных олимпийских федераций по летним видам спорта (ASOIF) Франческо Риччи Битти.

По его словам, сейчас организация работает над текстом этой декларации.

— Спортсмены должны будут подписать декларацию, но от них не будут требовать заявить, что они против войны, потому что в России за это есть уголовное дело. Мы разрабатываем, с помощью юристов, типовую декларацию, — сказал он.

После рекомендации МОК по допуску атлетов из РФ и Беларуси некоторые международные федерации решили разрешить спортсменам из этих двух стран участвовать в соревнованиях на условиях нейтральности. Речь идет о международных федерациях фехтования, тенниса, современного пятиборья, борьбы, настольного тенниса, тхэквондо, триатлона и скейтбординга.

В то же время есть и те федерации, которые решили не менять своей позиции, принятой сразу после полномасштабного вторжения России в Украину. Официально это подтвердили федерации легкой атлетики, баскетбола, хоккея, бадминтона и конного спорта.

Читайте также
Связь между армией и спортом в РФ тесная: во Франции и Британии критикуют решение МОК
Олімпійські ігри

Источник: L’Equipe
Война в Украине, МОК, Олимпийские игры
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Должны контролировать бюджет, чтобы не создавать риски: Марченко о 30 тыс. грн военным
От атлетов из РФ не будут требовать осуждения войны в Украине для допуска к соревнованиям
Экс-министр образования Табачник стал “заместителем” гауляйтера в Запорожской области
От атлетов из РФ не будут требовать осуждения войны в Украине для допуска к соревнованиям
Угроза блокады или шантаж РФ: что происходит вокруг зерновой сделки
Зернова угода - стаття
Обстрел Николаева и Херсона: 428-й день войны
От атлетов из РФ не будут требовать осуждения войны в Украине для допуска к соревнованиям
Партизаны не спят: ликвидированы двое оккупантов, издевавшихся над жителями Херсонщины
От атлетов из РФ не будут требовать осуждения войны в Украине для допуска к соревнованиям
Видео
Мировые новости
Споры и сомнения: в ЕС не спешат помогать Украине снарядами

В Люксембурге состоялось заседание глав МИД Евросоюза. Там шли дебаты по закупке и поставке новых снарядов для Украины, поскольку по этому вопросу до сих пор существуют противоречия.

Наталья Луценко
Спецполив, подсветка и стерильность: как функционирует вертикальная ферма в Виннице
От атлетов из РФ не будут требовать осуждения войны в Украине для допуска к соревнованиям
Бесплатная помощь женщинам в Николаеве: как работает мобильное пространство Вільна
От атлетов из РФ не будут требовать осуждения войны в Украине для допуска к соревнованиям
Победители Премии PinchukArtCentre – лауреаты и их невероятные работы
PinchukArtСentre
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (26.04.2023)
От атлетов из РФ не будут требовать осуждения войны в Украине для допуска к соревнованиям
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь