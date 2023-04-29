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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Один из самых тяжелых моментов: Шевченко о посещении госпиталей с ранеными воинами

Андрій Шевченко

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко сказал, что хорошо, что о войне в Украине говорят, но он хотел бы, чтобы мир понял вред, который был нанесен стране в результате российской агрессии.

В интервью The Guardian бывший наставник сборной Украины сказал, что хочет поделиться с миром тем, что чувствует украинский народ.

— Изображение разрушений и падающих бомб можно увидеть по телевидению, но личное ощущение после того, как вы заходите в больницу, совершенно другое. Ты чувствуешь боль людей. Поэтому я хочу поделиться с миром тем, что чувствует украинский народ, — сказал Шевченко.

Он подчеркнул, что украинские солдаты защищают линию фронта, рискуя своей жизнью и каждый в зоне боевых действий это знает. Экс-футболист добавил, что еще опаснее находиться близко к линии фронта, имея в виду семьи и маленьких детей, которые остались там.

 

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Допис, поширений UNITED24 (@u24.gov.ua)

По словам Шевченко, необходимо поддерживать этих людей, когда им приходится восстанавливаться в больнице. А также поощрить их после тяжелого ранения иметь желание продолжать жить.

Он также поделился своими эмоциями, когда посещал в госпиталях украинских защитников, которые потеряли на войне конечности.

— Я просто хочу уделить им внимание. Захожу, говорю ему большое спасибо за службу, за то, что он защищает Украину. Это один из самых тяжелых моментов — ходить в эти госпитали, но это очень приятно, когда ты можешь поблагодарить их от всех нас, — добавил Шевченко.

Андрій Шевченко

Фото: United24

Он также вспомнил ранние часы 24 февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение. Он рассказал, что прежде чем лечь спать, очень нервничал и Россия нападет на Украину. В три часа ночи по Лондону ему позвонила его мама.

— Я открываю глаза, потому что мне звонит мама. Я уже знаю, что это значит… Когда началась первая атака, некоторые важные военные базы вокруг аэропортов были обстреляны ракетами. Моя мама живет достаточно близко к одной из них, она почувствовала взрыв и сразу же позвонила мне. Она была напугана и дезориентирована. Она плакала, и я понял. Началась война.

Мать Шевченко и его сестра уехали из Украины через шесть недель. После того, как они пересекли границу, они поехали в Италию. Шевченко рассказал, что с тех пор они еще трижды возвращались в Украину. Он же пытается посещать Украину ежемесячно.

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Фото: United24

Источник: The Guardian
Андрей Шевченко, Война в Украине, Футбол
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