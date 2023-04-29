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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

У украинской чемпионки мира по тяжелой атлетике обнаружили допинг: чем это грозит для сборной

Аліна Марущак
Фото: Getty Images

С момента завершения Олимпиады-2020 в Токио трех украинских спортсменов, выступающих в тяжелой атлетике, поймали на допинге. Есть опасения, что в Париже-2024 украинцы не смогут выступить в этой дисциплине.

Издание Inside the Games сообщило, что допинг обнаружили у чемпионки мира-2021 в весе до 81 кг Алины Марущак. Она была заявлена на Евро-2023 в Армении, но не участвовала.

В пробе Марущак обнаружили диуретик гидрохлоротиазид, после чего ее временно отстранили. По информации издания, Федерация тяжелой атлетики Украины уже проинформирована об этом положительном допинг-тесте атлетки.

Алина Марущак — третий представитель Украины, кто получил положительный допинг-тест. Запрещенные вещества ранее обнаружили у Руслана Кожакина и Богдана Тараненко. Все три дела еще открыты, поэтому спортсмены еще могут их обжаловать и попытаться доказать свою невиновность.

Чем это грозит сборной?

Если их дисквалифицируют на стандартный срок в четыре года, Украина в тяжелой атлетике останется за пределами Олимпийских игр.

Согласно правилам квалификации Международной тяжелоатлетической федерации IWF, если три или более нарушений антидопинговых правил будут совершены “спортсменом или другим лицом, связанным с федерацией-членом” в период с 23 июля 2021 года до 25 июля 2024 года к сборной будут применены санкции.

Независимая комиссия IWF может отозвать часть или все шесть квотных мест страны — три для мужчин и три для женщин.

По состоянию на конец апреля 2023 года, по позициям в олимпийском отборочном рейтинге Украина может получить две квоты в тяжелой атлетике, обе — у женщин.

На летней Олимпиаде-2020 в Токио Украина уже имела ограничения по количеству спортсменов в тяжелой атлетике. Тогда Украину представляли две тяжелоатлетки.

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Источник: Inside the Games

Важка атлетика, Допинг, Олимпийские игры
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