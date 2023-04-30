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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Атлетам из РФ и Беларуси дали зеленый свет еще в одном олимпийском виде спорта

росіянка Алсу Міназова
Фото: Getty Images

Комитет Международной федерации каноэ-гребли (ICF) решил разрешить атлетам из России и Беларуси вернуться к соревнованиям в нейтральном статусе.

Об этом говорится в решении, опубликованном на сайте ICF.

Отмечается, что эти спортсмены “не должны поддерживать действия своего государства в Украине”.

Решение комитета Международной федерации каноэ-гребли приняли после длительных консультаций с членами организаций. В ICF отметили, что во время него учитывали потенциальные вопросы безопасности, высказанные организаторами соревнований.

В комитете также сообщили, что для рассмотрения заявок российских и белорусских спортсменов будет создана независимая комиссия.

Сроки возвращения определят после того, как эта комиссия установит правила допуска таких спортсменов. Также должно быть подтверждение, что спортсмены из этих стран сдавали допинг-тесты в соответствии с требованиями ITA.

В то же время запрет на участие всех российских и белорусских официальных лиц останется в силе и в дальнейшем. Им не будет разрешено заседать в любом качестве или присутствовать на мероприятиях ICF.

В ICF отметили, что приняли такое решение из-за приверженности к отстаиванию принципов спорта, но продолжают осуждать действия России и Беларуси в Украине.

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Атлетам из РФ и Беларуси дали зеленый свет еще в одном олимпийском виде спорта

МОК, Олимпийские игры, Россия
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