Гимнаст Ковтун завоевал три золотые медали на этапе Кубка мира в Каире

Украинский гимнаст Илья Ковтун завоевал три золотые медали на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Каире (Египет).

Сначала он взял золото в вольных упражнениях, а также бронзовую награду в упражнениях на коне. Финалы в этих дисциплинах состоялись накануне, 29 апреля.

А в заключительный соревновательный день 19-летний украинец триумфировал в упражнениях на параллельных брусьях и на перекладине.

Он набрал 14.833 баллов в параллельных брусьях, опередив ближайшего преследователя — египтянина Мохамеда Афифи на 8.3 балла. А в финале на перекладине он взял верх над бельгийцем Максимом Жентгесом, обойдя его на 0.3 балла.

Ковтун также прошел в финал в опорном прыжке, но снялся с соревнования. Но в этой дисциплине наша команда не осталась без награды — серебро здесь завоевал 20-летний Назар Чепурной. Для него это первая награда за год.

Таким образом, Украина на этом этапе Кубка мира финишировала с пятью медалями, три из которых золотые. Это позволило сине-желтым выиграть медальный зачет, опередив Армению, у которой четыре медали (золото, серебро и две бронзы).

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.