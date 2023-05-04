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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Ультрас ПСЖ устроил протест с призывами выгнать из команды Месси и Неймара

протести фанатів ПСЖ
Фото: Getty Images

В Париже сотни болельщиков собрались возле клубного офиса ПСЖ в среду, чтобы выразить протест против текущей ситуации в клубе и саги с Лионелем Месси.

Фанаты призвали аргентинскую звезду уйти из клуба, после того как он не предупредил клуб и самовольно уехал в Саудовскую Аравию после поражения от Лорьяна в Лиге 1. Из-за этого парижане отстранили аргентинца на две недели.

Они скандировали оскорбления не только в адрес Месси, называя его “сыном проститутки”. Гневные высказывания звучали в сторону футболистов Неймара и Марко Верратти, с требованием для них покинуть клуб. Также под критику попали главный тренер Кристоф Галтье и президент клуба Нассер Аль-Хелаифи.

— Мы сыты по горло наемниками! Мы должны выгнать Месси! Мы должны выгнать Нассера Аль-Хелаифи, — скандировали болельщики.

В заявлении ультрас команды говорится, что они очень обеспокоены будущим клуба.

В последнее время фаны ПСЖ гневно критикуют Месси, отмечая, что форма аргентинца после победы на ЧМ-2022 пошла на спад, как и у большинства игроков парижского клуба. Поражение от Лорьяна стало шестым в 17 матчах Лиги 1 в 2023 году.

За пять туров до финиша ПСЖ возглавляет турнирную таблицу, опережая Марсель на пять очков. В случае победы в чемпионате Франции для клуба это будет рекордное 11-е чемпионство.

Поездка Месси в Саудовскую Аравию

Как отмечают французские СМИ, Месси отыграл весь матч против Лорьяна, в котором ПСЖ проиграл со счетом 3:1.

Затем он отправился в Саудовскую Аравию, чтобы выполнить рекламные обязательства в качестве посла по туризму в этой стране Персидского залива.

В пресс-релизе, опубликованном в среду, управление туризма Саудовской Аравии сообщило, что Месси “вернулся в Саудовскую Аравию во второй раз, на этот раз со своей семьей”, где ему продемонстрировали пальмовое ткачество.

За то, что игрок не сообщил о поездке клуб, его, по данным AFP, отстранили от игры на “несколько дней”, тогда как различные СМИ во Франции сообщили, что его дисквалифицируют на две недели. Он не может тренироваться, не может играть и не будет получать зарплату, пока действуют дисциплинарные меры.

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Источник: France24
Лига 1, Лионель Месси, ПСЖ, Франция, Футбол
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