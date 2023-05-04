Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Мы рекомендуем
Угроза ядерного удара: какими могут быть последствия и как спастись
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
От Путина отворачивается часть российской элиты — министр обороны ФРГ
В Почаевской лавре прихожане УПЦ МП заявили, что Путин — их правитель, а Украину бомбит Бог
Глава военной разведки Эстонии озвучил точную дату контрнаступления ВСУ
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Все записал! Моуринью одел микрофон на игру Серии А, чтобы “защититься” от арбитра

Жозе Моурінью
Фото: Depositphotos

Главному тренеру римской Ромы Жозе Моуринью пришлось надеть микрофон, чтобы “защититься” от “худшего арбитра”, которого он когда-либо встречал в своей жизни.

Португальский специалист рассказал о решении надеть микрофон на матч против Монцы, который завершился 1:1.

После игры он раскритиковал арбитра Даниэле Киффи за удаление турецкого футболиста римлян Зеки Челика на 96-й минуте. Моуринью назвал Киффи “худшим рефери” в его жизни.

Всего в текущем сезоне Моуринью получил три красные карточки за споры с арбитрами, одну из которых от Киффи.

— Я не дурак. Я пошел на игру с микрофоном. Я все записал. От момента, когда я вышел из раздевалки, и до момента, когда я вернулся, ведь я защищал себя. Он (Киффи. — Ред.) худший. Технически он просто ужасен. Ноль эмпатии. Ноль общения. Ноль понимания, — сказал Моуринью.

Комментируя эпизод с удалением своего игрока в компенсированное время, он сказал, что рефери показал второй горчичник за то, что футболист поскользнулся.

По словам Моуринью, он закончил работать за 20-30 минут до конца матча, потому что знал, что арбитр даст ему красную за что угодно. Но португалец добавил: Я не дал ему возможности, решил, что с меня достаточно.

— Поверьте, я имел дело со многими плохими арбитрами. Обычно, когда я говорю об арбитрах, это потому, что они имеют непосредственное влияние на игру, — сказал тренер.

Моуринью добавил, что ситуация с этим арбитром в чемпионате является признаком слабости Ромы, потому что римляне не могут заручиться поддержкой других клубов, выступить о того, чтобы Киффи судил матчи Серии А.

В матче против Монцы счет открыли подопечные Моуринью после гола Стефана Эль-Шаарави в середине первого тайма. На этот гол хозяева поля ответили точным ударом Луки Кальдиролы еще до перерыва.

В турнирной таблице чемпионата Италии Рома сейчас оказалась за пределами еврокубков и занимает седьмое место, имея в активе 58 очков. Лидером Серии А идет Наполи (79), который опережает на 15 очков ближайшего преследователя Лацио.

Читайте также
Ювентусу вернули 15 очков после апелляции по делу о финансовых махинациях
Ювентус

Источник: Goal.com
Арбітр, Жозе Моуриньо, Рома, Серия А, Футбол
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Ультрас ПСЖ устроил протест с призывами выгнать из команды Месси и Неймара
протести фанатів ПСЖ
Один из самых тяжелых моментов: Шевченко о посещении госпиталей с ранеными воинами
Андрій Шевченко
Футбол для всех: немецкая Фортуна сделает вход на домашние матчи бесплатным
Фортуна Дюссельдорф
Ультрас вывесили баннер, а клуб сделал промо: Атлетико Паранаэнсе поддержал ФК Мариуполь
Атлетіко Параененсе банер Маріуполя
Бразильский клуб будет выступать в цветах ФК Мариуполь до возрождения команды
ФК Бател
Видео
Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске

Съемочная группа Фактов ICTV попала под обстрел во время съемок сюжета в Северске Донецкой области. Как все было – смотрите в материале.

Владислав Круглов
Я лежала под двумя кусками бетона! Рассказы тех, кому удалось спастись из разрушенного дома в Умани
Все записал! Моуринью одел микрофон на игру Серии А, чтобы “защититься” от арбитра
ВСУ на левобережье Херсонской области? Эксперты рассказали, как там могут происходить бои
війна
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (03.05.2023)
Все записал! Моуринью одел микрофон на игру Серии А, чтобы “защититься” от арбитра
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (03.05.2023)
Все записал! Моуринью одел микрофон на игру Серии А, чтобы “защититься” от арбитра
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь