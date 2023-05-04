Все записал! Моуринью одел микрофон на игру Серии А, чтобы “защититься” от арбитра

Главному тренеру римской Ромы Жозе Моуринью пришлось надеть микрофон, чтобы “защититься” от “худшего арбитра”, которого он когда-либо встречал в своей жизни.

Португальский специалист рассказал о решении надеть микрофон на матч против Монцы, который завершился 1:1.

После игры он раскритиковал арбитра Даниэле Киффи за удаление турецкого футболиста римлян Зеки Челика на 96-й минуте. Моуринью назвал Киффи “худшим рефери” в его жизни.

Всего в текущем сезоне Моуринью получил три красные карточки за споры с арбитрами, одну из которых от Киффи.

— Я не дурак. Я пошел на игру с микрофоном. Я все записал. От момента, когда я вышел из раздевалки, и до момента, когда я вернулся, ведь я защищал себя. Он (Киффи. — Ред.) худший. Технически он просто ужасен. Ноль эмпатии. Ноль общения. Ноль понимания, — сказал Моуринью.

Комментируя эпизод с удалением своего игрока в компенсированное время, он сказал, что рефери показал второй горчичник за то, что футболист поскользнулся.

По словам Моуринью, он закончил работать за 20-30 минут до конца матча, потому что знал, что арбитр даст ему красную за что угодно. Но португалец добавил: Я не дал ему возможности, решил, что с меня достаточно.

— Поверьте, я имел дело со многими плохими арбитрами. Обычно, когда я говорю об арбитрах, это потому, что они имеют непосредственное влияние на игру, — сказал тренер.

Моуринью добавил, что ситуация с этим арбитром в чемпионате является признаком слабости Ромы, потому что римляне не могут заручиться поддержкой других клубов, выступить о того, чтобы Киффи судил матчи Серии А.

В матче против Монцы счет открыли подопечные Моуринью после гола Стефана Эль-Шаарави в середине первого тайма. На этот гол хозяева поля ответили точным ударом Луки Кальдиролы еще до перерыва.

В турнирной таблице чемпионата Италии Рома сейчас оказалась за пределами еврокубков и занимает седьмое место, имея в активе 58 очков. Лидером Серии А идет Наполи (79), который опережает на 15 очков ближайшего преследователя Лацио.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.