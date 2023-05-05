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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Наполи завоевал титул чемпиона Серии А впервые за 33 года

Наполі
Фото: Getty Images

Футбольный клуб Наполи досрочно стал чемпионом Италии в сезоне-2022/23. Это первое Скудетто неаполитанцев с 1990 года.

В матче 33 тура Серии А Наполи разошелся ничьей на выезде с Удинезе (1:1). Счет в матче открыл полузащитник хозяев поля Санди Ловрич, но после перерыва Виктор Осимхен восстановил паритет во встрече.

Благодаря ничьей команда Лучано Спаллетти набрала 80 очков по итогам 33 туров и стала недосягаемой для ближайшего преследователя Лацио на 16 очков за пять туров до окончания сезона.

Неаполитанцы могли оформить чемпионство еще в прошлом туре, но сыграли вничью с Салернитаной. Это сохраняло математические шансы для Лацио догнать лидера турнирной таблицы.

Гол Осимхена в матче с Удинезе вызвал бурное празднование тысяч болельщиков Наполи, посетивших игру, а также десятков тысяч фанов на стадионе Диего Армандо Марадона (бывший Сан-Пауло), где матч транслировали на больших экранах.

Наполи возглавлял турнирную таблицу большую часть сезона. За 33 тура они проиграли лишь три матча в Серии А.

Последний раз Наполи выигрывал титул чемпиона Италии в сезоне-1989/90. Всего на счету неаполитанцев с 1990 года четыре трофея (три Кубка и один Суперкубок Италии).

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Наполи, Серия А, Футбол
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