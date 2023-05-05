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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Германия во второй раз отказалась проводить этап Кубка мира по фехтованию из-за россиян

фехтування
Фото: Depositphotos

В Германии отменили проведение этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах среди мужчин из-за допуска к соревнованиям россиян и белорусов. Об этом сообщает издание Süddeutsche Zeitung.

Соревнования должны были состояться 10-12 ноября в Бонне. В прошлом году в этапе Кубка мира в этом городе принял участие 261 фехтовальщик из 48 стран.

Глава Олимпийского фехтовального клуба Бонна Гудрун Неттерсхайм объяснила это решение тем, что против Украины до сих пор продолжается жестокая война.

— Это решение мы приняли, потому что там ведется бесчеловечная война. Оно касается всех спортсменов. Вообще, я думаю, что гораздо хуже оставить это на усмотрение отдельного человека. Нужно говорить, что мы все против, потому что это очень четкая линия. Она должна быть у каждой организации, как на национальном, так и на международном уровне, — сказала Неттерсхайм.

Ранее Германия отказалась от проведения Кубка мира по женской рапире в Таубербишофсхайме. Соревнования перенесли в болгарский Пловдив.

В начале марта FIE разрешила российским и белорусским фехтовальщикам вернуться к международным соревнованиям. Де-факто фехтование стало первым олимпийским видом спорта, который вновь открыл свои соревнования для спортсменов из этих двух стран.

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Источник: Süddeutsche Zeitung

Німеччина, Фехтование
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