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Глава МОК стремится вернуть россиян к соревнованиям и Олимпиаде, чтобы “объединить мир”

Томас Бах
Фото: Getty Images

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что организация делает все, чтобы вернуть россиян и белорусов к международным соревнованиям.

Как сообщило китайское агентство Xinhua, об этом он сказал во время поездки в Китай.

По его словам, решение о том, смогут ли российские и белорусские спортсмены соревноваться на Олимпийских играх в Париже в 2024 году, будет принято “в соответствующее время”.

Он сказал, что с целью возвращения атлетов из РФ и Беларуси были изменены рекомендации МОК по допуску атлетов из этих двух стран в нейтральном статусе к соревнованиям. Он объяснил, что ввиду того, как международные федерации будут придерживаться новых рекомендаций — и будет принято решение об участии россиян и белорусов в Олимпиаде-2024.

— Сейчас мы прилагаем все усилия, чтобы выполнить миссию, предложение олимпийского движения и вернуть спортсменов с российскими и белорусскими паспортами на международные соревнования, — сказал Бах.

По его словам, МОК находится в тесном сотрудничестве с международными федерациями. Бах выразил надежду, что спортсмены из РФ и Беларуси будут участвовать в нейтральном статусе.

69-летний глава организации назвал свою задумку с возвращением россиян на Игры-2024 в Париже “объединением всего мира на Олимпиаде”.

Также президент МОК в очередной раз заявил, что решение об участии россиян и белорусов в Олимпиаде будут принимать не правительства. Он сказал, что любой вид бойкота только накажет собственных спортсменов.

В конце марта МОК рекомендовал спортивным федерациям допустить россиян к индивидуальным соревнованиям в нейтральном статусе с определенными исключениями. Тогда же Бах заявил, что допуск спортсменов из РФ и Беларуси к летней Олимпиаде в Париже отложили.

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Источник: Синьхуа
МОК, Олімпіада, Олимпийские игры, Россия
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