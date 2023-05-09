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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Месси и сборная Аргентины стали лауреатами Laureus World Sports Awards

збірна Аргентини
Фото: Getty Images

Аргентинский футболист французского ПСЖ Лионель Месси и его национальная команда — сборная Аргентины, которая победила на чемпионате мира, стали лауреатами премии Laureus World Sports Awards.

Церемония вручения состоялась в Париже в понедельник, 8 мая.

На Мундиале-2022 в Катаре Месси забил семь голов, четыре из которых – с пенальти. А его команда в финале в серии послематчевых пенальти обыграла сборную Франции.

— Это особая честь. Я хочу поблагодарить всех моих партнеров по команде, не только из национальной сборной, но и из ПСЖ — я не достиг ничего из этого в одиночку и благодарен, что могу разделить все с ними, — сказал футболист.

Спортсменкой года стала ямайская легкоатлетка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс.

Она выиграла титул чемпионки мира в беге на 100 м на чемпионате мира по легкой атлетике в Орегоне в июле. Фрейзер-Прайс стала первой спортсменкой, которая выиграла пять золотых наград в индивидуальном зачете на ЧМ по легкой атлетике.

Полузащитник Манчестер Юнайтед и сборной Дании Кристиан Эриксен получил награду Возвращение года после возвращения в футбол после того, как потерял сознание на поле из-за остановки сердца во время Евро-2020.

Награду Мировой прорыв года получил второй номер рейтинга ATP испанец Карлос Алькарас, который в возрасте 19 лет победил на US Open-2022 и стал самой молодой ракеткой мира среди мужчин.

Спортсменом(кой) года с инвалидностью признали Кэтрин Дебруннер (гонки на инвалидных колясках), а экшн-спортсменом(кой) года стала лыжная фристайлистка Эйлин Гу.

Лауреаты премии были выбраны путем голосования выдающимися спортсменами, которые являются членами Академии Laureus.

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Сборная Аргентины, Лионель Месси, Легка атлетика, Футбол
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