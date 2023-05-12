Отстранение россиян в гимнастике продлили, но в июле решение пересмотрят

Международная федерация гимнастики (FIG) оставила в силе отстранение от соревнований спортсменов из России и Беларуси под своей эгидой.

Как сообщается на официальном сайте организации, соответствующее решение принял Исполнительный комитет FIG на заседании в Стамбуле.

— После новой оценки ситуации в отношении российских и белорусских спортсменов, а также официальных лиц, Исполнительный комитет FIG считает, что меры, принятые 1-2 марта 2023 года, основанные на статье 13.3 Устава FIG, остаются в силе без каких-либо изменений, — говорится в сообщении.

Кроме того отмечается, что Международная федерация гимнастики “будет продолжать следить за текущей ситуацией” и может пересмотреть решение в зависимости от того, как она будет меняться.

Следующее заседание Исполнительного комитета организации должно состояться 19-20 июля в Лозанне.

Ранее оставили в силе бан для российских и белорусских атлетов международные федерации таких видов спорта: бадминтон, баскетбол, конный спорт, серфинг, скалолазание и легкая атлетика.

В конце марта Исполком МОК рекомендовал допустить россиян и белорусов к международным соревнованиям, однако решение об участии атлетов из этих двух стран в летней Олимпиаде-2024 отложено.

Как известно, кроме гимнастики оставили в силе бан для российских и белорусских атлетов международные федерации следующих видов спорта: бадминтон, баскетбол, конный спорт, серфинг, скалолазание и легкая атлетика.

Источник: FIG

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