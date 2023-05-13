В нейтральном статусе. IWF разрешила атлетам из РФ и Беларуси участвовать в соревнованиях

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) после онлайн-заседания исполнительного совета, прошедшего в пятницу, 12 апреля, приняла решение применить рекомендации Международного олимпийского комитета относительно участия спортсменов с российским или белорусским паспортом на международных соревнованиях.

Об этом сообщили на сайте IWF.

– Эти условия касаются квалификационных критериев, которых должны придерживаться спортсмены с российским или белорусским паспортом для участия в соревнованиях IWF, а также соблюдения их статуса строгого нейтралитета во время участия в этих мероприятиях, – говорится в сообщении.

В рамках этого процесса независимые агентства будут проводить индивидуальные проверки всех спортсменов и вспомогательного персонала с российскими или белорусскими паспортами.

– IWF хотела бы подчеркнуть, что это решение, также решительно поддержанное Комиссией спортсменов IWF, является наилучшим возможным балансом между сохранением неизменной позиции IWF относительно солидарности с Украиной и необходимостью сохранения в максимально возможной степени возможности для всех индивидуальных нейтральных спортсменов заниматься спортом независимо от их национальности, – отмечают в IWF.

При этом в IWF отметили, что “неуклонно придерживались рекомендаций, выданных Международным олимпийским комитетом” от начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Напомним, министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, что МОК планирует проверять российских и белорусских спортсменов относительно их позиции в войне России против Украины, прежде чем допустить их к международным соревнованиям.

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