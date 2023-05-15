Лично мое решение: титулованная украинская гимнастка будет выступать за Израиль

Украинская гимнастка Мелания Тур решила сменить спортивное гражданство и теперь будет выступать за сборную Израиля.

Международная федерация гимнастики (FIG) на своем сайте сообщила, что запрос на смену спортивного гражданства 18-летней Мелании был одобрен на заседании исполнительного комитета.

Тур сможет выступать на турнирах под эгидой FIG и под флагом Израиля только спустя год с 12 мая 2024 года.

Спортсменка выступала за сборную Украины на международных соревнованиях с 2021 года.

В комментарии изданию Tribuna.com она сказала, что решение о смене гражданства было ее инициативой, которую она уже обсудила с родителями.

— Это все, что я могу объяснить сейчас. Решение об увольнении со сборной было лично мое. Родители полностью поддержали меня. Они, кстати, как и моя трехлетняя сестра, находятся в 150 км от Бахмута и не покидали территорию Украины с начала полномасштабного вторжения, — сказала Тур.

Гимнастка также пояснила, что слова о Бахмуте — это объяснение для тех, кто писал, что ее родители уехали с ней в Израиль.

Мелания Тур является пятикратной чемпионкой Украины среди юниоров и двукратной чемпионкой Украины среди мастеров спорта. В 2020 году она завоевала золотую медаль в командном первенстве на чемпионате Европы, который состоялся в Киеве. Тур является воспитанницей Татьяны Григорьевой и Ирины Дерюгиной.

Источники: FIG, Tribuna.com

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