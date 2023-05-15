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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Украинка Калинина вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Риме

Ангеліна Калініна
Фото: Getty Images

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Риме.

На стадии 1/8 финала соревнований она обыграла американскую теннисистку Мэдисон Киз, которая занимает 23-ю строчку в рейтинге WTA. Украинка сейчас находится на 47-й позиции.

Трехсетовое противостояние на корте длилось более двух часов и закончилось победой Калининой со счетом 2:6, 6:2, 6:4. У Мэдисон три подачи на вылет за матч, тогда как у Ангелины ни одной. Украинка допустила пять двойных ошибок и использовала 6 из 11 брейкпоинтов.

За выход в полуфинал Калинина сыграет с победительницей матча между колумбийкой Камилой Осорио и бразильянкой Беатрис Хаддад Майей.

В Риме Калинина начала играть со второго тура, в котором обыграла россиянку Анну Блинкову, а дальше американку Софию Кенин. На стадии 1/8 финала в одиночном разряде она осталась единственной представительницей Украины. Марта Костюк, Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Элина Свитолина зачехлили ракетки в предыдущих кругах.

Для Ангелины это второй выход в четвертьфинал турнира категории WTA 1000. В прошлом году в Мадриде за выход в полуфинал она уступила швейцарской теннисистке Жиль Тайхманн.

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Ангелина Калинина, Рим, Теннис
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