Украинка Калинина вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Риме

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Риме.

На стадии 1/8 финала соревнований она обыграла американскую теннисистку Мэдисон Киз, которая занимает 23-ю строчку в рейтинге WTA. Украинка сейчас находится на 47-й позиции.

Трехсетовое противостояние на корте длилось более двух часов и закончилось победой Калининой со счетом 2:6, 6:2, 6:4. У Мэдисон три подачи на вылет за матч, тогда как у Ангелины – ни одной. Украинка допустила пять двойных ошибок и использовала 6 из 11 брейкпоинтов.

Rome 2023@angie_kalinina reaches her second career WTA 1000 quarterfinal, coming from behind to defeat Keys 2-6, 6-2, 6-4!#IBI23 pic.twitter.com/Ez9R9Ay89V

— wta (@WTA) May 15, 2023