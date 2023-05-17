Интер во второй раз обыграл Милан и вышел в финал Лиги чемпионов

Итальянский Интер стал первым финалистом Лиги чемпионов сезона-2022/23. Во втором полуфинальном матче неррадзури одолели Милан. Игра состоялась на легендарном Сан-Сиро и закончилась со счетом 1:0 (3:0 по сумме двух матчей).

Россонери, которые уступили в первом матче 0:2, понимали, что нужно идти вперед с первых минут. Так что именно номинальные гости были активнее в стартовые минуты встречи.

На 12-й минуте Милан создал первый опасный момент, после того как мяч оказался у Браима Диаса. Испанский хавбек пробил, но с этим ударом легко справился голкипер неррадзури Андре Онана.

Перед свистком на перерыв команды порадовали болельщиков еще несколькими острыми моментами. Сначала низом пробил Рафаэл Леау, но мяч просвистел рядом со стойкой. На этот удар мгновенно ответил Интер, но Майк Меньян справился с выстрелом головой от Эдина Джеко. Неплохо пробил также Лаутаро Мартинес, но отправил круглого чуть выше ворот.

После перерыва игра словно плыла по течению. Милан пытался прессинговать, но Интер хладнокровно разобрался с этим давлением и сумел выйти из обороны.

Первый гол в матче зрители на Сан-Сиро увидели аж на 74-й минуте. Ромелу Лукаку в пределах штрафной площадки соперника отпасовал на Лаутаро Мартинеса, который пробил с острого угла под ближнюю штангу. Еще спустя пять минут аргентинец пытался удвоить преимущество, но Меньян дотянулся до мяча.

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Таким образом миланский Интер впервые за 13 лет сыграет в финале Лиги чемпионов. Соперник неррадзури определится завтра в матче Манчестер Сити — Реал Мадрид. А вот финал турнира запланирован на 10 июня в Стамбуле.

За свою историю Интер играл в финале Лиги чемпионов пять раз, без учета нынешнего. На счету неррадзури три победы в 1964, 1965, 2010 годах и два поражения — в 1967, 1972 годах.

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