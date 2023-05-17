До матчей сборной меньше месяца, а у Реброва на руках два предложения — СМИ

Главный претендент на пост тренера сборной Украины Сергей Ребров рассматривает вариант продления контракта с эмиратским клубом Аль-Айн и трехлетний контракт с УАФ.

Греческое издание Sport 24 пишет, что специалист, возможно, решит совмещать тренерскую работу в клубе из ОАЭ и сборной Украины.

Следовательно, греческий Олимпиакос больше не рассматривает кандидатуру 48-летнего Реброва на должность главного тренера команды.

Контракт Реброва с Аль-Айном заканчивается летом, но, похоже, что руководители клуба довольны работой специалиста и хотят его удержать в клубе. Параллельно УАФ якобы предлагает ему трехлетний контракт на работу со сборной Украины.

К слову, Ребров в предпоследнем туре потерял шансы на чемпионство с Аль-Айном. Команда, которую возглавляет украинец, уступила три очка клубу Аль-Ахли Дубай и довольствовалась серебром.

До ближайших матчей сборной Украины осталось меньше месяца. 12 июня у сине-желтых запланирована товарищеская игра с командой Германии, после чего они продолжат участие в отборе на Евро-2024. Исполняющим обязанности главного тренера команды является Руслан Ротань, который совмещает эти обязанности с должностью главного тренера молодежки и ФК Александрии.

Источник: Sport 24

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