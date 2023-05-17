Ломаченко — Хейни: букмекеры назвали фаворита боя

Букмекеры активно принимают ставки на бой в легком весе между украинским боксером Василием Ломаченко и обладателем поясов WBC, WBA Super, IBF и WBO Девином Хейни, который состоится в ночь на 21 мая в Лас-Вегасе (США).

По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является американский боксер.

Прогноз на бой Ломаченко — Хейни

Ставки на победу Хейни принимают с коэффициентом 1.40. Тогда как успех украинца оценивается котировкой 3.00. На ничью дают — 17.0.

На выигрыш Хейни нокаутом предлагают коэффициент 7.00, на победу Ломаченко аналогичным образом — 8.00. Вероятность победы американца по очкам — 1.67, а украинца — 4.35.

Начало боя Василий Ломаченко — Девин Хейни запланировано ориентировочно на 6:00 по киевскому времени. Сам вечер бокса состоится на арене MGM Grand в Лас-Вегасе, штат Невада.

Главным рефери будет работать Харви Док из Нью-Джерси. Боковыми судьями назначены Дэйв Моретти и Тим Читем (оба из Невады), а также Дэвид Сазерленд (Оклахома).

Промо боя Ломаченко — Хейни

Промоутерская компания Top Rank ранее опубликовала официальный проморолик к бою между Ломаченко и Хейни.

В ролике показаны тренировки и бои боксеров, а также нарезки комментариев из интервью.

На кону боя будут стоять все титулы, которыми владеет Хейни, поэтому победитель будет абсолютным чемпионом мира.

Последний раз Ломаченко выходил на ринг 30 октября. По итогам 12 раундов он одолел американца Джамейна Ортиса. Девин Хейни тоже в последний раз дрался в октябре, когда защищал пояса в реванше с Джорджем Камбососом-младшим.

Фото: Instagram/Lomus, Devin Haney

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