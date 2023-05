Калинина вышла в финал турнира WTA 1000 в Риме, обыграв россиянку Кудерметову

Украинка Ангелина Калинина вышла в финал грунтового теннисного турнира WTA 1000 в Риме.

В полуфинальном матче она в трех сетах обыграла россиянку Веронику Кудерметову, которая выступает без флага. На корте они провели 2 часа и 55 минут.

Калинина выиграла первый сет 7:5, но россиянка взяла следующий сет с аналогичным счетом. Вторая партия была довольно интересной, Калинина могла ее закрывать, ведь вела в счете 5:3, впрочем тогда сопернице удалось закрыть свою подачу. А в десятом гейме Кудерметова смогла сделать брейк всухую, что повторила еще дважды в этом сете.

Билет в финал решался в третьем сете, в котором Ангелина не оставила шансов оппонентке. Она сразу взяла две подачи Кудерметовой, а затем закрыла партию со счетом 6:2.

The BIGGEST win of her career so far @angie_kalinina defeats Kudermetova in Rome to reach her first ever WTA 1000 final!#IBI23 pic.twitter.com/7Ux7m703lh

— wta (@WTA) May 19, 2023