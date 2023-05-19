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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Калинина вышла в финал турнира WTA 1000 в Риме, обыграв россиянку Кудерметову

Ангеліна Калініна
Фото: Getty Images

Украинка Ангелина Калинина вышла в финал грунтового теннисного турнира WTA 1000 в Риме.

В полуфинальном матче она в трех сетах обыграла россиянку Веронику Кудерметову, которая выступает без флага. На корте они провели 2 часа и 55 минут.

Калинина выиграла первый сет 7:5, но россиянка взяла следующий сет с аналогичным счетом. Вторая партия была довольно интересной, Калинина могла ее закрывать, ведь вела в счете 5:3, впрочем тогда сопернице удалось закрыть свою подачу. А в десятом гейме Кудерметова смогла сделать брейк всухую, что повторила еще дважды в этом сете.

Билет в финал решался в третьем сете, в котором Ангелина не оставила шансов оппонентке. Она сразу взяла две подачи Кудерметовой, а затем закрыла партию со счетом 6:2.

Для Калининой это первый выход в финал турнира категории WTA 1000 в карьере.

В финале турнира украинская теннисистка сыграет с победительницей пары Елена Рыбакина (Казахстан) — Елена Остапенко (Латвия). Решающий поединок состоится 21 мая.

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Ангелина Калинина, Теннис
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