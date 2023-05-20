Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Ломаченко — Хейни: букмекеры назвали фаворита боя

Ломаченко Гейні

Букмекеры активно принимают ставки на бой в легком весе между украинским боксером Василием Ломаченко и обладателем поясов WBC, WBA Super, IBF и WBO Девином Хейни, который состоится в ночь на 21 мая в Лас-Вегасе (США).

По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является американский боксер.

Прогноз на бой Ломаченко — Хейни

Ставки на победу Хейни принимают с коэффициентом 1.40. Тогда как успех украинца оценивается котировкой 3.00. На ничью дают — 17.0.

На выигрыш Хейни нокаутом предлагают коэффициент 7.00, на победу Ломаченко аналогичным образом — 8.00. Вероятность победы американца по очкам — 1.67, а украинца — 4.35.

Начало боя Василий Ломаченко — Девин Хейни запланировано ориентировочно на 6:00 по киевскому времени. Сам вечер бокса состоится на арене MGM Grand в Лас-Вегасе, штат Невада.

Главным рефери будет работать Харви Док из Нью-Джерси. Боковыми судьями назначены Дэйв Моретти и Тим Читем (оба из Невады), а также Дэвид Сазерленд (Оклахома).

Промо боя Ломаченко — Хейни

Промоутерская компания Top Rank ранее опубликовала официальный проморолик к бою между Ломаченко и Хейни.

В ролике показаны тренировки и бои боксеров, а также нарезки комментариев из интервью.

На кону боя будут стоять все титулы, которыми владеет Хейни, поэтому победитель будет абсолютным чемпионом мира.

Последний раз Ломаченко выходил на ринг 30 октября. По итогам 12 раундов он одолел американца Джамейна Ортиса. Девин Хейни тоже в последний раз дрался в октябре, когда защищал пояса в реванше с Джорджем Камбососом-младшим.

Читайте также
Это ради Бога, отца и моей страны: Ломаченко перед боем с Хейни
Василь Ломаченко

Фото: Instagram/Lomus, Devin Haney

Бокс, Василий Ломаченко
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Где смотреть бой Ломаченко – Хейни
Хейні - Ломаченко
Ломаченко провел битву взглядов с Хейни в футболке с религиозным посланием
Ломаченко Гейні
Это ради Бога, отца и моей страны: Ломаченко перед боем с Хейни
Василь Ломаченко
Очень хочу его побить: Хейни рассказал, за что обижен на Ломаченко
Девін Гейні
Гвоздик нокаутом одержал вторую победу после возвращения в бокс
Олександр Гвоздик
Видео
Правило “золотого часа”: как работают медики под Бахмутом

Контрнаступление – это всегда много раненых. Стабилизационные пункты в Донецкой области переполнены, с легкими и тяжелыми ранениями бойцов свозят круглосуточно.

Константин Мельников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (19.05.2023)
Ломаченко — Хейни: букмекеры назвали фаворита боя
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (19.05.2023)
Ломаченко — Хейни: букмекеры назвали фаворита боя
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (19.05.2023)
Ломаченко — Хейни: букмекеры назвали фаворита боя
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (19.05.2023)
Ломаченко — Хейни: букмекеры назвали фаворита боя
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь