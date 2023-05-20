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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Ломаченко — Хейни: известны гонорары за бой за звание абсолютного чемпиона мира

Василь Ломаченко

В ночь на 21 мая в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе сойдутся американец Девин Хейни и украинец Василий Ломаченко.

На кону будут стоять пояса, которыми владеет Хейни, а сам поединок состоится в MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, штат Невада.

Ожидается, что за бой американец получит гонорар побольше — $4 млн. Кроме того, Хейни, вероятно, будет ждать штраф за толчок во время церемонии взвешивания украинца.

По данным ESPN, Ломаченко заработает за этот бой $3 млн, что немного меньше чем за бой против Теофимо Лопеса, в котором он также пытался стать абсолютным чемпионом в этой категории. Тогда его заработок составил $3, 25 млн, став самым большим в карьере.

Американец подходит к поединку с украинцем в статусе непобежденного боксера и претендует на 30-ю подряд победу. 15 из 29 предыдущих поединков 15 Хейни закончил досрочно.

Для Ломаченко предстоящий бой станет пятым подряд, проведенным в США.

Факты ICTV рассказывали, где можно бесплатно посмотреть бой Ломаченко — Хейни в Украине.

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Фото: Василий Ломаченко

Бокс, Василий Ломаченко
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