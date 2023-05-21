Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер
Истребитель F-16 — характеристики, вооружение и цена
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Манчестер Сити в пятый раз за шесть сезонов выиграл чемпионат Англии

Пеп Гвардіола
Фото: Getty Images

Манчестер Сити в пятый раз за шесть сезонов завоевал титул чемпиона английской Премьер-лиги после сенсационного поражения лондонского Арсенала от одного из аутсайдеров Ноттингем Фореста со счетом 0:1.

Перед заключительным туром в активе горожан 85 очков и две игры в запасе, тогда как канониры набрали 81 очко в 37-ми играх. Арсеналу осталось сыграть лишь одну игру в текущем сезоне.

Мощная серия подопечных Пепа Гвардиолы из 11 побед подряд за последние недели лишила Арсенал шансов на первый титул АПЛ с сезона-2003/04 года.

В воскресенье, 21 мая, Манчестер Сити будут принимать дома лондонский Челси в своем последнем матче сезона, где и поднимут снова чемпионский трофей.

В то же время, Арсенал, за который выступает Александр Зинченко, гарантировал себе серебро чемпионата Англии. Подопечные Микеля Артеты недосягаемы для ближайшего преследователя Ньюкасл Юнайтед (69).

Для канониров второе место в чемпионате Англии стало лучшим показателем с 2016 года, когда они в последний раз поднимались так высоко в итоговой таблице сезона.

Читайте также
Манчестер Сити разгромил Реал Мадрид и вышел в финал Лиги чемпионов
Манчестер Сіті

АПЛ, Арсенал, Манчестер Сити, Футбол
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
ФИФА представила логотип ЧМ-2026 – на нем впервые изображен трофей
аргентинські фанати
Манчестер Сити разгромил Реал Мадрид и вышел в финал Лиги чемпионов
Манчестер Сіті
Никто не мог представить такого масштаба агрессии: Ракицкий о выступлениях в России
Ярослав Ракицький
До матчей сборной меньше месяца, а у Реброва на руках два предложения — СМИ
Сергій Ребров
Интер во второй раз обыграл Милан и вышел в финал Лиги чемпионов
Лаутаро Мартінес Інтер
Видео
Маляр объяснила, для чего РФ фейки о “гибели” нашего командования

В течение войны враг будет заинтересован в уничтожении нашего военно-политического руководства, поэтому его безопасность имеет стратегическое значение.

Вадим Карпьяк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (19.05.2023)
Манчестер Сити в пятый раз за шесть сезонов выиграл чемпионат Англии
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (19.05.2023)
Манчестер Сити в пятый раз за шесть сезонов выиграл чемпионат Англии
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (19.05.2023)
Манчестер Сити в пятый раз за шесть сезонов выиграл чемпионат Англии
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (19.05.2023)
Манчестер Сити в пятый раз за шесть сезонов выиграл чемпионат Англии
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь