Манчестер Сити в пятый раз за шесть сезонов завоевал титул чемпиона английской Премьер-лиги после сенсационного поражения лондонского Арсенала от одного из аутсайдеров Ноттингем Фореста со счетом 0:1.

Перед заключительным туром в активе горожан 85 очков и две игры в запасе, тогда как канониры набрали 81 очко в 37-ми играх. Арсеналу осталось сыграть лишь одну игру в текущем сезоне.

Мощная серия подопечных Пепа Гвардиолы из 11 побед подряд за последние недели лишила Арсенал шансов на первый титул АПЛ с сезона-2003/04 года.

В воскресенье, 21 мая, Манчестер Сити будут принимать дома лондонский Челси в своем последнем матче сезона, где и поднимут снова чемпионский трофей.

В то же время, Арсенал, за который выступает Александр Зинченко, гарантировал себе серебро чемпионата Англии. Подопечные Микеля Артеты недосягаемы для ближайшего преследователя Ньюкасл Юнайтед (69).

Для канониров второе место в чемпионате Англии стало лучшим показателем с 2016 года, когда они в последний раз поднимались так высоко в итоговой таблице сезона.

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