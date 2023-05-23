Суд снял с Ювентуса десять очков – клуб оказался за пределами Лиги чемпионов

Апелляционный суд Итальянской футбольной федерации снял с туринского Ювентуса десять очков в Серии А после того, как во время расследования трансферных сделок клуба были обнаружены доказательства фальсификации отчетности.

Вследствие этого решения туринский клуб опустился со второго на седьмое место в Серии А, что делает маловероятным его попадание в Лигу чемпионов. За два тура до завершения сезона старая сеньора отстает на пять очков от четвертого Милана.

Решение было объявлено за несколько минут до начала матча клуба с Эмполи в рамках 36-го тура вечером 22 мая.

Во время трехчасового слушания прокурор федерации Джузеппе Чине потребовал для Ювентуса снятия 11 очков штрафа. В январе он просил снять девять пунктов.

В январе бьянконери лишили 15 очков за за мошенничество с отчетностью. Ювентус отрицал нарушение и подал апелляцию в высший спортивный суд Италии при Итальянском олимпийском комитете. На время рассмотрения апелляции в апреле Ювентусу вернули 15 пунктов.

Источник : Sky Sports

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