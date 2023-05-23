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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Украинская теннисистка молчит о войне и продолжает выступать в дуэте с россиянками

Валерія Страхова

В то время как ведущие украинские теннисистки отказываются после матчей пожимать руку оппоненткам из России и Беларуси, есть и такие, которые не чураются выходить в дуэте на корт с россиянкой.

27-летняя украинская теннисистка Валерия Страхова на турнире WTA в Рабате (Марокко) сыграла в паре с россиянкой Ириной Хромачевой.

На стадии 1/8 финала эта пара играла против дуэта грузинки Нателлы Дзаламидзе и египтянки Маяр Шериф (7:5, 5:7, 10:5).

С начала полномасштабной войны уроженка ныне временно оккупированной Керчи Страхова не высказывала своей позиции относительно полномасштабного вторжения. Более того, это уже ее не первый матч с 24 февраля 2022 года в дуэте с представительницами России.

В январе на турнире в Буэнос-Айресе она играла в паре с российской теннисисткой Аминой Аншбой, которая находится под санкциями со стороны Украины за поддержку войны. А в марте выступала в Колумбии в дуэте с Хромачевой.

Вице-президент Федерации тенниса Украины Евгений Зукин заявлял, что Страхова имеет откровенно пророссийские взгляды. В рейтинге WTA она занимает 303-ю позицию и де-факто является девятой ракеткой Украины.

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Фото: Jimmie48

WTA, Теннис
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