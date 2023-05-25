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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Свитолина выбила с турнира в Страсбурге россиянку и вышла в полуфинал

Еліна Світоліна
Фото: Depositphotos

Украинка Элина Свитолина вышла в полуфинал теннисного турнира WTA 250 во французском Страсбурге. В 1/4 финала она в двух сетах одолела россиянку Варвару Грачеву, которая выступает под нейтральным флагом.

На корте теннисистки провели 1 час и 23 минуты, за которые Элина сделала две подачи на вылет. У соперницы — ни одного эйса и две двойные ошибки.

Первая партия была достаточно равной, но при счете 3:3 украинка оформила два брейка и взяла сет. В следующей партии Элина взяла второй розыгрыш россиянки и повела 4:1 в счете, но затем отдала свою подачу. Тогда спортсменки обменялись геймами, после чего Элина завершила партию еще одним брейком.

В итоге 6:3, 6:4 в пользу экс-первой ракетки Украины.

На турнире в Страсбурге Свитолина стартовала с победы над американкой Луизой Чирико, второй раунд украинка пропускала из-за того, что ее соперница, австралийка Эрин Раутлифф отказалась от матча из-за травмы.

Ранее Свитолина лишь раз играла с Грачевой, которая сейчас является 44-й ракеткой мира. В первом раунде Ролан Гаррос-2020 она победила россиянку в двух сетах.

За выход в финал Элина сыграет с победительницей пары Клара Бюрель (Франция) — Бернарда Пера (США).

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Элина Свитолина, Теннис
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