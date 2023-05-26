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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Без Зинченко: УАФ объявила список футболистов на июньские матчи

збірна України з футболу
Фото: Getty Images

Украинская ассоциация футбола (УАФ) объявила список из 27 игроков, которых вызвали на ближайшие матчи, которые состоятся в июне. Сине-желтые сыграют товарищескую игру с командой Германии и еще две игры в отборе к Евро-2024 против национальных сборных Северной Македонии и Мальты.

Также объявлен резервный список футболистов, в который вошли пятеро исполнителей.

Состав сборной Украины

  • Вратари: Георгий Бущан (Динамо Киев), Анатолий Трубин (Шахтер Донецк), Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания).
  • Защитники: Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля (все — Шахтер Донецк), Александр Тымчик (Динамо Киев), Александр Сваток (СК Днепр-1), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Илья Забарный (Борнмут, Англия), Эдуард Соболь (Страсбур, Франция), Сергей Кривцов (Интер Майами, США).
  • Полузащитники: Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков (все — Шахтер Донецк), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба — Динамо Киев), Александр Пихаленок (СК Днепр-1), Андрей Ярмоленко (Аль-Айн, ОАЭ), Руслан Малиновский (Олимпик Марсель, Франция), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Михаил Мудрик (Челси, Англия), Даниил Игнатенко (Бордо, Франция), Владислав Кочергин (Ракув, Польша).
  • Нападающие: Роман Яремчук (Брюгге, Бельгия), Артем Довбик (СК Днепр-1), Владислав Ванат (Динамо Киев).

В резервный список попали: Александр Караваев, Николай Шапаренко (оба — Динамо Киев), Богдан Михайличенко, Марьян Швед (оба — Шахтер Донецк), Тарас Качараба (Славия Прага, Чехия).

В заявку не попал игрок лондонского Арсенала Александр Зинченко. В начале мая издание The Athletic сообщило, что игрок получил травму голени в матче против Ньюкасла и выбыл до конца сезона.

В УАФ сообщили, что фамилию главного тренера сборной, который будет руководить командой в ближайших матчах, объявят официально позже.

Сборная Украины начнет свой сбор 8 июня в немецком Бремене. 12 июня сине-желтые сыграют товарищеский матч с командой Германии. Поединки отбора Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты состоятся 16 и 19 июня в Скопье и словацкой Трнаве соответственно.

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Источник: УАФ
Сборная Украины, УАФ, Футбол, Чемпіонат Європи
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