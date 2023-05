Бавария вырвала золото Бундеслиги за минуту до конца последнего матча сезона

Мюнхенская Бавария выиграла титул чемпиона Бундеслиги в 11-й раз подряд. Это удалось сделать в финальном туре сезона по сути на последней минуте матча против Кельна.

Боруссия Дортмунд, которая к этому туру подходила в статусе лидера, неожиданно расписала ничью дома с Майнцем (2:2). Такой счет стоил шмелям чемпионства.

Перед последним туром дортмундцы опережали Баварию на два очка, но команда Эдина Терзича чуть не потерпела поражение в игре с Майнцем, пропустив два гола в первом тайме и не реализовав пенальти. После перерыва Дортмунд восстановил равновесие, но этого не хватило для победы в чемпионате Германии.

В параллельном матче в Кельне мюнхенцы повели в счете уже на восьмой минуте, но во втором тайме Кельн сравнял с пенальти. Судьба первого места в турнирной таблице определилась за одну минуту до конца основного времени благодаря голу Джамал Мусиала.

