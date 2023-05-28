Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Вступление Украины в ЕС будет означать, что Турция никогда не станет членом блока — Politico
Срочно
Во Львове слышны взрывы — ОВА сообщила подробности
В Запорожье на рынке напали на военных: один воин получил ножевое ранение
Срочно
Над Львовской областью ночью приземлили пять дронов – ОВА
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Бавария вырвала золото Бундеслиги за минуту до конца последнего матча сезона

Баварія
Фото: Getty Images

Мюнхенская Бавария выиграла титул чемпиона Бундеслиги в 11-й раз подряд. Это удалось сделать в финальном туре сезона по сути на последней минуте матча против Кельна.

Боруссия Дортмунд, которая к этому туру подходила в статусе лидера, неожиданно расписала ничью дома с Майнцем (2:2). Такой счет стоил шмелям чемпионства.

Перед последним туром дортмундцы опережали Баварию на два очка, но команда Эдина Терзича чуть не потерпела поражение в игре с Майнцем, пропустив два гола в первом тайме и не реализовав пенальти. После перерыва Дортмунд восстановил равновесие, но этого не хватило для победы в чемпионате Германии.

В параллельном матче в Кельне мюнхенцы повели в счете уже на восьмой минуте, но во втором тайме Кельн сравнял с пенальти. Судьба первого места в турнирной таблице определилась за одну минуту до конца основного времени благодаря голу Джамал Мусиала.

После заключительного тура Бавария и Боруссия набрали по 71 очку, но чемпионство досталось мюнхенцам благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов.

По итогам сезона-2022/23 Бавария, Боруссия Дортмунд, РБ Лейпциг и Унион Берлин квалифицировались в Лигу чемпионов. Фрайбург вышел в Лигу Европы, а леверкузенский Байер сыграет в квалификации Лиги конференций.

Читайте также
Манчестер Сити в пятый раз за шесть сезонов выиграл чемпионат Англии
Пеп Гвардіола

Бавария, Боруссия Дортмунд, Бундеслига, Футбол
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Без Зинченко: УАФ объявила список футболистов на июньские матчи
збірна України з футболу
Суд снял с Ювентуса десять очков – клуб оказался за пределами Лиги чемпионов
Ювентус
Манчестер Сити в пятый раз за шесть сезонов выиграл чемпионат Англии
Пеп Гвардіола
ФИФА представила логотип ЧМ-2026 – на нем впервые изображен трофей
аргентинські фанати
Манчестер Сити разгромил Реал Мадрид и вышел в финал Лиги чемпионов
Манчестер Сіті
Видео
Каждый снаряд ложится точно в цель: как взаимодействуют аэроразведка и артиллерия

От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.

Артур Свинаренко
Попал в плен или ушел к родной матери: женщина ищет названного сына
Бавария вырвала золото Бундеслиги за минуту до конца последнего матча сезона
На вкус херсонская, но выращенная на Киевщине: клубника по-переселенски
Бавария вырвала золото Бундеслиги за минуту до конца последнего матча сезона
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (26.05.2023)
Бавария вырвала золото Бундеслиги за минуту до конца последнего матча сезона
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (26.05.2023)
Бавария вырвала золото Бундеслиги за минуту до конца последнего матча сезона
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь