Украинка Лузан выиграла золото на этапе Кубка мира по гребле на каноэ

Украинская гребчиха-каноистка Людмила Лузан завоевала золото на этапе Кубка мира по гребле на каноэ. Соревнования проходят в польском городе Познань.

Наша спортсменка выиграла золото на дистанции 200 метров с результатом 47,65. Она опередила ближайшую преследовательницу на 33 миллисекунды.

Второе место заняла китаянка Венцзюнь Лин, тройку лучших замкнула также представительница Китая Чанвен Шуай.

Что известно о Людмиле Лузан?

Спортсменке 26 лет. Она родом из Ивано-Франковска. На Олимпийских играх в Токио завоевала серебряную и бронзовую награды. Она является трехкратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы.

В частности, в 2022 году на чемпионате мира в канадском Галифаксе она получила две золотые медали. Лузан стала первой в каноэ-одиночке на 500 метров и в каноэ-одиночке на дистанции в 1 000 метров.

На этих же соревнованиях она завоевала серебро в каноэ-двойке вместе с Анастасией Четвериковой на дистанции 500 метров.

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