Свитолина отдаст все призовые Украине после победы над россиянкой в финале WTA 250

Украинка Элина Свитолина завоевала свой второй титул на турнире Internationaux de Strasbourg, победив в субботу россиянку Анну Блинкову со счетом 6:2, 6:3.

Украинская теннисистка после победы объявила, что пожертвует все призовые с турнира WTA 250 в Страсбурге украинским детям.

“I will be donating all my prize money from this tournament. Is going to go to the kids of Ukraine.” ????????@ElinaSvitolina | #IS23 pic.twitter.com/KcpaEUsJXs

— wta (@WTA) May 27, 2023