Свитолина отдаст все призовые Украине после победы над россиянкой в финале WTA 250

Украинка Элина Свитолина завоевала свой второй титул на турнире Internationaux de Strasbourg, победив в субботу россиянку Анну Блинкову со счетом 6:2, 6:3.

Украинская теннисистка после победы объявила, что пожертвует все призовые с турнира WTA 250 в Страсбурге украинским детям.

— Я хотела бы поделиться этой энергией с Украиной, с моей родиной. Все свои призовые с этого турнира я передам детям Украины, которые больше всего нуждаются в них в это трудное время. Я хотела бы поблагодарить Францию за невероятную работу, за то, что она принимает украинцев и делает все возможное, чтобы они чувствовали себя во Франции как в своем втором доме. Большое спасибо за все, что вы делаете для нас, и вместе мы увидим свет и победу в этой войне. Слава Украине! — сказала она.

“I will be donating all my prize money from this tournament. Is going to go to the kids of Ukraine.” ????????@ElinaSvitolina | #IS23 pic.twitter.com/KcpaEUsJXs — wta (@WTA) May 27, 2023

Согласно данным портала Perfect tennis, в этом году в открытом чемпионате Страсбурга в рамках WTA 250, где победила Свитолина, общий призовой фонд составляет $259 303 (€225 480).

В то же время Свитолина, как чемпионка турнира в Страсбурге, получит чек на €29 760.

Сейчас Свитолина, занимающая 508 место в рейтинге WTA, бывшая 3-я ракетка мира, является четвертой самой низкой по рейтингу победительницей в истории тура, включая пару победительниц без рейтинга (Мирьяна Лучич-Барони, Бол 1997; Ким Клийстерс, Открытый чемпионат США 2009 года).

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