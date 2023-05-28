Свитолина отдаст все призовые Украине после победы над россиянкой в финале WTA 250
Украинка Элина Свитолина завоевала свой второй титул на турнире Internationaux de Strasbourg, победив в субботу россиянку Анну Блинкову со счетом 6:2, 6:3.
Украинская теннисистка после победы объявила, что пожертвует все призовые с турнира WTA 250 в Страсбурге украинским детям.
— Я хотела бы поделиться этой энергией с Украиной, с моей родиной. Все свои призовые с этого турнира я передам детям Украины, которые больше всего нуждаются в них в это трудное время.
Я хотела бы поблагодарить Францию за невероятную работу, за то, что она принимает украинцев и делает все возможное, чтобы они чувствовали себя во Франции как в своем втором доме. Большое спасибо за все, что вы делаете для нас, и вместе мы увидим свет и победу в этой войне. Слава Украине! — сказала она.
“I will be donating all my prize money from this tournament. Is going to go to the kids of Ukraine.” ????????@ElinaSvitolina | #IS23 pic.twitter.com/KcpaEUsJXs
— wta (@WTA) May 27, 2023
Согласно данным портала Perfect tennis, в этом году в открытом чемпионате Страсбурга в рамках WTA 250, где победила Свитолина, общий призовой фонд составляет $259 303 (€225 480).
В то же время Свитолина, как чемпионка турнира в Страсбурге, получит чек на €29 760.
2020 ???? 2023@ElinaSvitolina is a champion in Strasbourg once again!#IS23 pic.twitter.com/IeHYzD0Yfl
— wta (@WTA) May 27, 2023
Сейчас Свитолина, занимающая 508 место в рейтинге WTA, бывшая 3-я ракетка мира, является четвертой самой низкой по рейтингу победительницей в истории тура, включая пару победительниц без рейтинга (Мирьяна Лучич-Барони, Бол 1997; Ким Клийстерс, Открытый чемпионат США 2009 года).
От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.Артур Свинаренко