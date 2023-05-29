Победный дух Руха: Григорий Козловский поделился секретами футбольного чемпионства

Несмотря на ракетно-дроновый террор страны-агрессора, спортивная жизнь нашего государства бьет ключом. Так, в воскресенье, 28 мая состоялся ожесточенный и невероятно захватывающий матч за футбольное чемпионство среди молодежных команд Украины.

Забегая наперед, констатируем, что вполне заслуженные лавры победителя достались львовскому ФК Рух U-19, игроки которого во вчерашнем решающем выездном поединке с одесским Черноморцем показали фантастическую командную игру.

Таким образом, желто-черные юниоры второй сезон подряд стали чемпионами Украины среди молодежных команд. Как метко отметил по горячим следам исторического поединка почетный президент ФК Рух, известный львовский бизнесмен и меценат Григорий Козловский, предварительно поздравив тренерский штаб и всех игроков, победный маятник не должен прекращать своего движения, а футбольный клуб Рух и дальше будет делать все, чтобы прогрессировать на пути к наивысшим целям.

Матч Победы

Что касается непосредственно поединка, то необходимо прежде всего отметить, что на его старте гости из Львова и без пяти минут чемпионы взяли мяч под свой контроль и пытались максимально прессинговать противника, однако расписаться в воротах Черноморца удалось лишь на 35 минуте, когда руховцы, отобрав мяч на правом фланге, провели блестящую комбинацию, не оставив шансов голкиперу противника.

Таким образом, первый тайм закончился с результатом 0:1.

Но при этом, что тоже следует отдельно подчеркнуть, непосредственно перед свистком на перерыв одесситы получили право на перспективный штрафной удар, и попытались эту возможность реализовать, но тщетно: после прямого выстрела по воротам невероятное мастерство продемонстрировал вратарь Руха Ледвий, блестяще ликвидировавший угрозу.

Второй тайм, если говорить о целостной картине, проходил тоже под аккомпанемент доминирования львовских футболистов, поэтому хозяева одесского поля вынуждены были систематически гасить “пожар” у собственных ворот. И уже в завершение компенсированного времени защитник желто-черных Андрей Китела уверенным ударом с пенальти установил окончательный счет игры — 2:0 в пользу Руха.

11-метровый заработал Касарда, который после длинного паса от штрафного Руха увильнул от защитника, а тот на эмоциях завалил его на газон. Таким образом, победив со счетом 2:0, подопечные Михаила Дячука-Ставицкого сохранили отрыв в пять очков от Динамо и за тур до окончания молодежной лиги стали чемпионами Украины.

По итогам вполне заслуженной победы автор 11-метрового Андрей Китела рассказал о своих эмоциях.

— Всегда приятно выигрывать, а тем более становиться двукратными чемпионами. Эти чувства предельно сложно описать словами, потому что их феерия безгранична. Честно говоря, перед сегодняшней чемпионской игрой в плане настроения не было таких ощущений, чтобы кто-то сильно переживал или нервничал. Мы спокойно выходили на поле, зная, что должны выиграть. То есть, можно констатировать, что спокойствие умноженное на уверенность в собственных силах и стало формулой нашего успеха.

В свою очередь, почетный президент Руха Григорий Козловский после триумфа желто-черных на одесском поле поделился собственными соображениями касательно бэкграунда успеха ФК.

— Хотел бы сказать несколько слов о работе нашей Академии (ФК Рух, — Ред.). В прошлом году, когда мы стали чемпионами, было много разговоров, мол, чемпионат был неполноценным, что это случайность. После этого у нас произошла смена поколений — в нынешнем сезоне в команду пришли новые игроки, и мы снова стали чемпионами Украины. Правда, уже в полноценном чемпионате за тур до его завершения!

Уникальный рекорд ФК Рух

Следует отметить, что на пути к своему общегосударственному лидерству на бис Рух U-19 установил уникальный рекорд, пройдя серии в 40 матчей без поражений в Чемпионате Украины.

В этом сезоне желто-черные побеждали и Динамо U-19, и Шахтер U-19. Вне всякого сомнения, это очень и очень весомый показатель, поскольку 40 матчей сыграть без поражений во временном измерении означает практически больше полутора лет держать профессиональную планку на высоте.

Поэтому это действительно серьезнейшее статистическое достижение, которое непременно будет вписано в футбольную историю страны.

Кстати, об истории и перспективах. Спортивный директор Руха Владимир Лапицкий, назвав вчерашний матч историческим, отметил, что это крайне важная победа, которая очень стимулирует тех ребят, которые учатся в Академии работать, тренироваться и доказывать – прежде всего, самим себе, – что невозможное возможно.

— Крайне приятно, что при этом мы еще и устанавливаем рекорды, превосходим статистические достижения. Это все остается в истории. Но, с другой стороны, конечно, хочется, чтобы футболисты не останавливались на команде U-19, а прогрессировали в Премьер-лиге, желательно в нашей команде, а также в сборной Украины — это лучше любого рекорда, — добавил Лапицкий.

Академия Победы

Если говорить об упомянутой господином Лапицким Академии футбола ФК Рух, то надо констатировать, что это, без преувеличения, уникальное явление в спортивной жизни нашей страны.

Академия, созданная с подачи и при незыблемой поддержке Григория Козловского, имеет высококлассную инфраструктуру.

В частности, спортивный комплекс на окраине Львова неподалеку от Винниковского озера включает целых восемь тренировочных полей последнего поколения: три поля с искусственным покрытием, пять — с гибридным, а также спортзал.

Здесь фактически 24/7 работает необходимая инфраструктура для поиска и поддержки футболистов, их дальнейшей профподготовки и всестороннего развития.

При этом, комментируя поединок с Черноморцем, принесшим желто-черным второй подряд триумф, почетный президент ФК Рух отметил, что развитие инфраструктуры постоянно продолжается и совершенствуется.

— Мы не останавливаемся на своих достижениях. Нас снова ждет смена поколений. Нас снова ждет участие в Юношеской лиге УЕФА. Впереди трудный путь, но это очень приятно, что он чемпионский. Отдельное и особое спасибо хотел бы выразить нашим защитникам и защитницам, Вооруженным силам Украины и всем, кто каждый день защищает нашу землю от российских захватчиков. Мы верим, что совсем скоро наши герои подарят нам самую главную победу для Украины, — подытожил Григорий Козловский.

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