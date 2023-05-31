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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В Бразилии суд постановил арестовать экс-игрока Шахтера

Дуглас Коста
Фото: Depositphotos

В Бразилии суд вынес постановление об аресте бывшего игрока донецкого Шахтера и туринского Ювентуса Дугласа Косты, который ныне является игроком американского клуба Лос-Анджелес Гэлакси.

Об этом сообщает бразильское издание Globo.

Причиной такого решения стала неуплата алиментов футболистом.

В настоящее время ордер на арест не будет выдан, поскольку Дуглас Коста проживает за границей. Но постановление суда определяет, что он будет арестован любым судебным исполнителем или полицейским органом как только он прибудет на территорию Бразилии.

Адвокат Дугласа Косты Серхио Кейрос сказал СМИ, что не будет комментировать это дело, поскольку процесс происходит в закрытом режиме, и будет подавать апелляцию на это решение.

— Мы надеемся на отмену решения в апелляционной инстанции, — сказал он.

32-летний Дуглас Коста подписал 1,5-летний контракт с Лос-Анджелес Гэлакси в феврале 2022 года. В текущем сезоне игрок сыграл лишь четыре матча, проведя на поле 107 минут.

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Источник: Globo

MLS, Бразилія, Дуглас Коста, Футбол, Шахтар
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