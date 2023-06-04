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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Цуренко разгромила Андрееску и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос

Леся Цуренко
Фото: Getty Images

Украинка Леся Цуренко вышла в 1/8 финала грунтового турнира серии Grand Slam — Ролан Гаррос-2023.

В матче третьего круга она в двух сетах одолела канадскую теннисистку Бьянку Андрееску со счетом 6:1, 6:1.

Теннисистки провели на корте один час и три минуты, за которые украинка допустила одну ошибку, тогда как у ее оппонентки — три. Ни одна из спортсменок не подала навылет.

В первой партии Цуренко взяла три брейка и не отдала канадке ни одного собственного розыгрыша. Второй сет разворачивался по другому сценарию, ведь Андрееску повела с брейком 1:0.

Но уже в следующем розыгрыше Леся взяла подачу канадки, а затем взяла еще пять геймов подряд.

Ранее украинка выиграла обе предыдущие встречи с Андрееску, которая снималась с матчей.

В следующем раунде Ролан Гаррос украинка сыграет с первой ракеткой мира Игой Швьонтек. В прошлом году Цуренко проиграла Иге во втором раунде на парижских кортах, а в этом сезоне — на тысячнике в Риме.

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Леся Цуренко, Ролан Гаррос, Теннис
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