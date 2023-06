Цуренко разгромила Андрееску и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос

Украинка Леся Цуренко вышла в 1/8 финала грунтового турнира серии Grand Slam — Ролан Гаррос-2023.

В матче третьего круга она в двух сетах одолела канадскую теннисистку Бьянку Андрееску со счетом 6:1, 6:1.

Теннисистки провели на корте один час и три минуты, за которые украинка допустила одну ошибку, тогда как у ее оппонентки — три. Ни одна из спортсменок не подала навылет.

В первой партии Цуренко взяла три брейка и не отдала канадке ни одного собственного розыгрыша. Второй сет разворачивался по другому сценарию, ведь Андрееску повела с брейком 1:0.

Но уже в следующем розыгрыше Леся взяла подачу канадки, а затем взяла еще пять геймов подряд.

Welcome back to the #RolandGarros last 16 @LTsurenko

The world No.66 dispatches Andreescu 6-1, 6-1. #RolandGarros pic.twitter.com/YdW1qqzj7J

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2023