Пари Сен-Жермен объявил об уходе Месси из клуба

Аргентинский футболист Лионель Месси покидает Пари Сен-Жермен. Об этом сообщил парижский клуб в социальных сетях.

Перед матчем последнего тура в Лиге 1 против Клермона парижский клуб сообщил, что это будет последняя игра 35-летнего футболиста в футболке ПСЖ. Матч завершился поражением действующих чемпионов Франции со счетом 2:3 на Парк де Пренс.

Paris Saint-Germain would like to warmly thank the seven-time Ballon d’Or, winner of a Trophée des Champions and two French championship titles wearing the Red & Blue colors.#MerciMessi pic.twitter.com/VrHxb5lCHM

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) June 3, 2023