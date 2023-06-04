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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Пари Сен-Жермен объявил об уходе Месси из клуба

Ліонель Мессі
Фото: Getty Images

Аргентинский футболист Лионель Месси покидает Пари Сен-Жермен. Об этом сообщил парижский клуб в социальных сетях.

— После двух сезонов в столице приключение Лео Месси с Пари Сен-Жермен подойдет к завершению в конце сезона 2022/23, — говорится в заявлении клуба.

Перед матчем последнего тура в Лиге 1 против Клермона парижский клуб сообщил, что это будет последняя игра 35-летнего футболиста в футболке ПСЖ. Матч завершился поражением действующих чемпионов Франции со счетом 2:3 на Парк де Пренс.

Аргентинец присоединился к ПСЖ два сезона назад, когда покинул каталонскую Барселону. Как пишет France 24, Месси заработал в ПСЖ примерно €30 млн после уплаты налогов.

За парижский клуб он забил 32 гола в 74 матчах.

В текущем сезоне его отношения с клубом из Парижа ухудшилась, после того как он пропустил тренировку ради поездки в Саудовскую Аравию, чтобы выполнить свои обязанности посла по туризму в этой стране Персидского залива. ПСЖ наказал игрока недельной дисквалификацией.

СМИ пишут, что Месси может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Об этом в прошлом месяце сообщало агентство AFP, хотя отец игрока Хорхе тогда отрицал, что его сын определился со следующим клубом.

Сообщается, что ему также поступило предложение от клуба американской Высшей футбольной лиги Интер Майами.

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Лионель Месси, ПСЖ, Футбол
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