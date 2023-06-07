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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Сергей Ребров возглавил сборную Украины по футболу

Сергій Ребров

Украинский специалист Сергей Ребров возглавил национальную сборную Украины по футболу. О его назначении стало известно в среду, 7 июня.

Как сообщили в УАФ, соглашение с главным тренером и его штабом заключено до 30 июля 2026 года.

В тренерский штаб Реброва войдут:

  • Висенте Гомес — физическая и тактическая подготовка игроков сборной;
  • Альберто Босх — сбор информации об игроках сборной и ее соперниках, анализ матчей сборной и матчей других команд;
  • Унаи Мельгоса — сбор информации о потенциальных игроках сборной, анализ матчей молодежной и юношеских сборных;
  • Глеб Платов — тренер-аналитик;
  • Рустам Худжамов — тренер вратарей.

Первый матч под руководством Реброва сине-желтые проведут 12 июня. Это будет товарищеская игра против команды Германии в Бремене.

Также в июне национальная сборная проведет два матча в отборе к Евро-2024 — против Мальты и Северной Македонии.

Что известно о Реброве?

49-летний специалист за свою игровую карьеру выступал за Динамо Киев, Тоттенхэм Хотспур, Фенербахче, Вест Хэм Юнайтед.

Он стал первым игроком, кому удалось забить 100 голов в чемпионате Украины по футболу, а также первым, кто стал чемпионом УПЛ и обладателем Кубка Украины в одном сезоне как тренер и игрок.

Он возглавлял киевское Динамо (два чемпионства, две победы в Кубке и одна в Суперкубке Украины), клуб Аль-Ахли из Саудовской Аравии (серебро чемпионата страны), венгерский Ференцварош (трижды привел клуб к чемпионству на внутренней арене и вывел в групповой этап ЛЧ впервые за 25 лет) и Аль-Айн из ОАЭ.

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Фото: ФК Аль-Айн

Сборная Украины, Сергей Ребров, Футбол
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