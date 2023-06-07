Сергей Ребров возглавил сборную Украины по футболу
Украинский специалист Сергей Ребров возглавил национальную сборную Украины по футболу. О его назначении стало известно в среду, 7 июня.
Как сообщили в УАФ, соглашение с главным тренером и его штабом заключено до 30 июля 2026 года.
В тренерский штаб Реброва войдут:
- Висенте Гомес — физическая и тактическая подготовка игроков сборной;
- Альберто Босх — сбор информации об игроках сборной и ее соперниках, анализ матчей сборной и матчей других команд;
- Унаи Мельгоса — сбор информации о потенциальных игроках сборной, анализ матчей молодежной и юношеских сборных;
- Глеб Платов — тренер-аналитик;
- Рустам Худжамов — тренер вратарей.
Первый матч под руководством Реброва сине-желтые проведут 12 июня. Это будет товарищеская игра против команды Германии в Бремене.
Также в июне национальная сборная проведет два матча в отборе к Евро-2024 — против Мальты и Северной Македонии.
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Что известно о Реброве?
49-летний специалист за свою игровую карьеру выступал за Динамо Киев, Тоттенхэм Хотспур, Фенербахче, Вест Хэм Юнайтед.
Он стал первым игроком, кому удалось забить 100 голов в чемпионате Украины по футболу, а также первым, кто стал чемпионом УПЛ и обладателем Кубка Украины в одном сезоне как тренер и игрок.
Он возглавлял киевское Динамо (два чемпионства, две победы в Кубке и одна в Суперкубке Украины), клуб Аль-Ахли из Саудовской Аравии (серебро чемпионата страны), венгерский Ференцварош (трижды привел клуб к чемпионству на внутренней арене и вывел в групповой этап ЛЧ впервые за 25 лет) и Аль-Айн из ОАЭ.
Фото: ФК Аль-Айн