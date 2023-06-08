Вест Хэм обыграл Фиорентину в финале Лиги конференций

Английский Вест Хэм Юнайтед обыграл итальянскую Фиорентину в финальном матче Лиги конференций сезона-2022/23.

Игра состоялась на стадионе Фортуна Арена в столице Чехии Праге и завершилась со счетом 2:1 в пользу лондонского клуба.

В первом тайме команды не смогли отличиться забитыми мячами. Фиалки были ближе, чтобы открыть счет перед перерывом, когда нападающий Лука Йович забил, но его мяч отменили из-за офсайда.

Счет в матче открыл форвард Вест Хэма Мохамед Саид Бенрахма, реализовав пенальти на 62-й минуте. Через пять минут хавбек Фиорентины Джакомо Бонавентура сравнял счет, отправив мяч в дальний угол ворот английского клуба.

Победный гол молотобойцы реализовали на 90-й минуте. Форвард Вест Хэма Джарро Боуэн выбежал один на один с голкипером и вколотил кулястого в сетку ворот соперника.

Победа Вест Хэма в финале Лиги конференций автоматически увеличила представительство клубов Англии в следующем сезоне еврокубков.

В целом АПЛ будет представлена восемью клубами: Манчестер Сити, Арсенал, Манчестер Юнайтед и Ньюкасл Юнайтед сыграют в Лиге чемпионов, Ливерпуль и Брайтон — в Лиге Европы, Астон Вилла — в Лиге конференций, а также Вест Хэм, который вырвал путевку в Лигу Европы через трофей Лиги конференций.

Стоит отметить, что по итогам сезона-2022/2023 чемпионата Англии Вест Хэм финишировал на 14-м месте.

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