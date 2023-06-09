Манчестер Сити — Интер: где смотреть финал Лиги чемпионов и прогноз букмекеров

Манчестер Сити встретится с миланским Интером в финале Лиги чемпионов сезона-2022/23. Игра состоится 10 июня в Стамбуле (Турция) на Олимпийском стадионе Ататюрка.

Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть Манчестер Сити — Интер?

Болельщики могут посмотреть игру в прямом эфире на платформе Megogo. Игру покажет канал Megogo Футбол 1, который входит в пакет Максимальный.

Игру также можно будет посмотреть на платформе Volia TV.

В цифровом вещании Т2 финальную встречу в Лиге чемпионов транслировать не будут.

Прогноз букмекеров на игру Манчестер Сити — Интер — Манчестер Сити

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Пепа Гвардиолы. На победу английского клуба в основное время принимают ставки с коэффициентом 1.52. Успех Интера оценивают в 6.90. Ничейный исход встречи — 4.80.

Шанс того, что горожане поднимут трофей Лиги чемпионов, оценивают в 1.25, на триумф нерадзурри дают 4.50.

Матч доверили судить бригаде арбитров во главе с польским рефери Шимоном Марциняком. Ему будут ассистировать соотечественники: Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Четвертый арбитр — румын Иштван Ковач.

За систему VAR будет отвечать польский арбитр Томаш Квятковски, его ассистент — Бартош Франковски.

В полуфинале Лиги чемпионов Манчестер Сити обыграл мадридский Реал, а Интер одолел Милан. Для горожан это второй финал ЛЧ за последние три года. Для итальянского клуба это будет шестой финал в Лиге чемпионов в истории клуба.

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