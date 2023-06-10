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Поп-звезда из Бразилии и обладатель Грэмми: известно, кто будет петь перед финалом Лиги чемпионов

Анітта
Фото: Depositphotos

Бразильская певица Anitta и нигерийский исполнитель Burna Boy станут хедлайнерами шоу в финале Лиги чемпионов 2023 года, который состоится в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка.

Как сообщил официальный сайт УЕФА, еще одним специальным гостем церемонии открытия финала станет шведский диджей Alesso.

Их выступление состоится перед началом встречи между Манчестер Сити и миланским Интером.

— Как большой футбольный фанат я знаю, что нет ничего грандиознее Лиги чемпионов! Поэтому я очень рад, что выступлю на предстоящем финале! Музыка и футбол — идеальное сочетание. Теперь вы знаете, что я привнесу на шоу в Стамбуле частичку своей энергии, — рассказал Burna Boy.

Что известно о хедлайнерах финала ЛЧ?

30-летняя Anitta, настоящее имя которой Ларисса де Маседо Мачадо, родом из Рио-де-Жанейро. Она выиграла шесть латиноамериканских премий Грэмми.

Ее семь песен собрали более 300 млн просмотров на YouTube, включая самые популярные хиты Downtown и Envolver. Последняя композиция сделала бразильянку первой латиноамериканской исполнительницей, чья песня возглавила рейтинг Spotify.

Ранее она уже участвовала в подобных мероприятиях: выступала на открытии Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро и финале Копа Либертадорес-2019.

Поклонники футбола могут узнать ее по песне Me Gusta в коллаборации с Cardi B и Майком Таверсом. Песня вошла в саундтрек игры EA Sports FIFA 21.

31-летний нигерийский рэпер Burna Boy шесть раз был номинирован на Грэмми и получил награду на 63-й церемонии за свой пятый студийный альбом Twice as Tall.

Он сотрудничал со многими артистами, такими как Рита Ора, Dave, Stormzy, Сэм Смит, Джорджа Смит, Лили Аллен, Pop Smoke и Эд Ширан.

Что касается его самых популярных песен на стриминговых сервисах, таких как Spotify, то это Last Last, On the Low и Location.

Еще один гедлайнер шоу — 31-летний шведский диджей Alesso. В течение своей карьеры от сотрудничал с такими известными исполнителями, как Кэтти Перри, Дэвид Гетта, Ашер и Келвин Харрис.

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Источник: УЕФА
Ліга чемпіонів, Музика, УЕФА, Футбол
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