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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Украинский футболист перебрался в клуб из американской лиги МЛС

Євген Чеберко
Фото: УАФ

Украинский защитник Евгений Чеберко стал игроком американского клуба Коламбус Крю из лиги МЛС.

Об этом клуб объявил на своем официальном сайте.

Соглашение украинца с американским клубом начнет действовать с 5 октября и будет рассчитано до 2026 года. Предыдущим клубом Чеберка был хорватский Осиек, за который он выступал с 2021 года и провел 58 матчей.

В Коламбус Крю Евгений будет занимать один из девяти слотов для международных игроков. Местные клубы ограничены в приглашении иностранных футболистов и в среднем имеют восемь мест в составе для легионеров.

— Евгений — талантливый перспективный игрок, который сделает нашу защиту крепче и добавит тактической гибкости, — сказал президент Крю Тим Безбатченко.

Ранее 25-летний защитник выступал за Зарю, Днепр и австрийский ЛАСК. В активе Чеберка есть одна игра за сборную Украины. Произошло это в 2020 году в товарищеском матче против команды Франции, когда сине-желтые уступили со счетом 7:1.

Напомним, в чемпионате МЛС выступает защитник сборной Украины Сергей Кривцов. Он защищает цвета клуба Интер Майами, совладельцем которого является Дэвид Бекхэм.

Источник: ФК Коламбус Крю

MLS, Трансфер, Футбол
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