Украинский футболист перебрался в клуб из американской лиги МЛС

Украинский защитник Евгений Чеберко стал игроком американского клуба Коламбус Крю из лиги МЛС.

Об этом клуб объявил на своем официальном сайте.

Соглашение украинца с американским клубом начнет действовать с 5 октября и будет рассчитано до 2026 года. Предыдущим клубом Чеберка был хорватский Осиек, за который он выступал с 2021 года и провел 58 матчей.

