Германия — Украина: где смотреть товарищеский матч и прогноз букмекеров
Сборная Украины по футболу сыграет контрольный матч с командой Германии. Игра состоится 12 июня в Бремене на Везерштадионе.
Начало матча в 19:00 по киевскому времени.
Где смотреть Германия — Украина
Болельщики могут посмотреть игру в прямом эфире местных телеканалов Суспільного (например Суспільне Киев, Суспільне Одесса, Суспільне Ровно), кроме OTT-сервисов.
В интернете матч можно будет посмотреть на медиасервисе Megogo. В частности на канале Megogo Футбол 1 и в разделе Спорт, которые входят в пакет Максимальный.
Прогноз букмекеров на игру Германия — Украина
По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Ганса-Дитера Флика. На победу бундестим принимают ставки с коэффициентом 1.37. Успех сине-желтых оценивают в 9.80. Ничейный исход встречи — 5.80.
Шанс того, что обе команды отметятся в матче оценивают в 1.86.
Матч доверили судить бригаде арбитров во главе с греческим рефери Анастасиосом Сидиропулосом. Ему будут ассистировать: Райнхарт Буксбаум и Хасан Кула. Четвертый арбитр — Иоаннис Пападопулос.
За систему VAR будет отвечать Аристотелис Диамантопулос, его ассистент — Спиридон Зампалас.
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