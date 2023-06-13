Мудрик хочет сыграть на Евро-2023 за молодежку. Это поразило нового тренера Челси

Вингер лондонского Челси Михаил Мудрик хочет сыграть за молодежную сборную Украины на чемпионате Европы U-21 этим летом, чтобы вернуть свою лучшую форму перед стартом следующего сезона.

Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

Пока не подтверждено, попадет ли Мудрик в заявку молодежки на Евро, которое стартует 21 июня, но отмечается, что Челси поддержал такое решение 22-летнего футболиста.

Газета отмечает, что желание Мудрика таким образом восстановить свою форму и уверенность поразило нового главного тренера Челси Маурисио Почеттино. Аргентинский специалист со своим тренерским штабом начнет работу с синими 1 июля.

Мудрик не был вызван на сбор молодежной команды перед Евро-2023, однако отмечалось, что в окончательной заявке на турнир могут оказаться и те игроки, которые вызваны на июньский сбор главной команды.

— Сыграв относительно мало минут во второй половине сезона за Челси, Мудрик считает, что игра за молодежную сборную Украины этим летом может помочь ему найти определенный ритм. Если ему это удастся, то Мудрик, несомненно, станет одной из самых ярких звезд турнира, — пишет Telegraph.

Решение Мудрика выйти на поле, несмотря на то, что он уже является игроком национальной сборной, контрастирует с решением Каллума Хадсона-Одои из Челси, который решил не играть за молодежную сборную Англии после выступлений за главную команду трех львов.

Напомним, финальная часть Евро по футболу среди команд до 21 года стартует 21 июня и продлится до 8 июля. Турнир принимают Румыния и Грузия. Сине-желтые на стадии группового этапа будут играть в квартете В с командами Румынии, Испании и Хорватии.

Источник : The Telegraph

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