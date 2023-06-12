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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Германия – Украина: где смотреть товарищеский матч и прогноз букмекеров

збірна України
Фото: УАФ

Сборная Украины по футболу сыграет контрольный матч с командой Германии. Игра состоится 12 июня в Бремене на Везерштадионе.

Начало матча в 19:00 по киевскому времени.

Где смотреть Германия — Украина

Болельщики могут посмотреть игру в прямом эфире местных телеканалов Суспільного (например Суспільне Киев, Суспільне Одесса, Суспільне Ровно), кроме OTT-сервисов.

В интернете матч можно будет посмотреть на медиасервисе Megogo. В частности на канале Megogo Футбол 1 и в разделе Спорт, которые входят в пакет Максимальный.

Прогноз букмекеров на игру Германия — Украина

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Ганса-Дитера Флика. На победу бундестим принимают ставки с коэффициентом 1.38. Успех сине-желтых оценивают в 9.60. Ничейный исход встречи — 5.70.

Шанс того, что обе команды отметятся в матче, оценивают в 1.86.

Матч доверили судить бригаде арбитров во главе с греческим рефери Анастасиосом Сидиропулосом. Ему будут ассистировать: Райнхарт Буксбаум и Хасан Кула. Четвертый арбитр — Иоаннис Пападопулос.

За систему VAR будет отвечать Аристотелис Диамантопулос, его ассистент — Спиридон Зампалас.

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Сборная Германии, Сборная Украины, Футбол
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