Сборная Украины расписала ничью в товарищеском матче с Германией

Сборная Украины расписала ничью с командой Германии со счетом 3:3 в товарищеском матче, который состоялся в Бремене на арене Вазерштадион. Для немцев это была юбилейная тысячная игра в истории.

Бундестим достаточно активно начали встречу и могли открывать счет уже на второй минуте после удара Никласа Фуллькруга, но мяч пролетел рядом с правой стойкой. Однако с голом хозяева поля не заставили себя ждать. Счет в матче открыл Мариус Вольф на шестой минуте после рикошета от Фуллькруга.

Пропущенный гол не окрылил сине-желтых, и они заметно сразу же засели на своей половине поля. А затем Давид Раум едва не удвоил счет на табло, но пробил рядом с левой стойкой.

На 19-й минуте Украина сравняла — в сетке ворот Кевина Траппа оказался мяч после удара Виктора Цыганкова, который засчитали после просмотра VAR.

Еще спустя четыре минуты сине-желтые удвоили свое преимущество после гола Михаила Мудрика. Однако взятие ворот записали на Антонио Рюдигера, поскольку снаряд срикошетил именно от защитника бундестим, когда он пытался заблокировать удар.

После этого подопечные Флика начали мощный штурм ворот. За семь минут они нанесли три опасных удара. В частности, после выстрела Давида Раума в игру пришлось вступать Анатолию Трубину и демонстрировать свое мастерство.

Во втором тайме сине-желтые снова забили после ошибки немецкой защиты. Маттиас Гинтер поскользнулся в собственной штрафной после приема мяча, чем воспользовался Артем Довбык, который отпасовал на Виктора Цыганкова. Хавбек Жироны с близкого расстояния пробил точно в сетку ворот.

После этого в течение почти 20 минут на поле не наблюдалось какой нибудь активности от команд, которые катали мяч с одной на другую половину поля. На 74-й минуте пробил Рюдигер, но его удару не хватало точности.

За десять минут до конца основного времени Кай Гаверц сократил отставание в счете, переиграв нашего голкипера ударом в нижний левый угол ворот.

А финальную точку во встрече поставил Йозуа Киммих, реализовав пенальти. 11-метровый назначили после грубого подката Эдуарда Соболя в собственной штрафной.

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Это была девятая очная встреча команд в истории. Из восьми предыдущих три завершались ничьей, а остальные — победой немецкой команды. С аналогичным счетом 3:3 команды разошлись в спарринге в ноябре 2011 года на НСК Олимпийском.

Следующие два поединка в июне подопечные Сергея Реброва проведут в отборе на Евро-2024. 16 июня они сыграют в Скопье против Северной Македонии, а 19-го — против Мальты в Словакии.

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