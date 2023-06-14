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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Северная Македония – Украина: где смотреть матч отбора на Евро-2024 и прогноз букмекеров

збірна України тренування
Фото: УАФ

Сборная Украины по футболу встретится с командой Северной Македонии в матче отбора на Евро-2024 в группе С. Игра состоится 16 июня в Скопье на стадионе Тоше Проески.

Начало матча в 21:45 по киевскому времени.

Где смотреть Северная Македония — Украина

Болельщики могут посмотреть игру в прямом эфире местных телеканалов Суспільного (например, Суспільне Киев, Суспільне Одесса, Суспільне Ровно), кроме OTT-сервисов.

В интернете матч можно будет посмотреть на медиасервисе Megogo. В частности на канале Megogo Футбол 1 и в разделе Спорт, которые входят в пакет Максимальный.

Прогноз букмекеров на игру Северная Македония — Украина

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Сергея Реброва. На победу сине-желтых принимают ставки с коэффициентом 2.02. Успех красных львов оценивают в 4.30. Ничейный исход встречи — в 3.60.

Шанс того, что обе команды отметятся в матче, оценивают в 2.10.

Это будет шестая очная встреча команд в истории. Последний раз сборные встречались на стадии группового этапа Евро-2020. Тогда сине-желтые праздновали победу со счетом 2:1.

Матч доверили судить бригаде арбитров во главе со швейцарским рефери Лукасом Фендрихом. Ему будут ассистировать соотечественники: Стефан Де Алмейда и Йонас Эрни. Четвертый арбитр — Алессандро Дудич.

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Сборная Северной Македонии, Сборная Украины, Футбол, Чемпіонат Європи
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