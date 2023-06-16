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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Гутцайт озвучил количество украинских атлетов, которые из-за войны выехали за границу

збірна України на Олімпійських іграх у Пекіні
Фото: НОК

После начала полномасштабного вторжения России в Украину более 40 тыс. украинских спортсменов выехали за границу.

Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт во время общения с вице-президентом Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом в Киеве.

— На сегодняшний день много молодежи выехало из Украины. Более 40 тыс. спортсменов уехали за границу. Все страны, национальные олимпийские комитеты оказали значительную помощь, чтобы наши спортсмены остались за рубежом с первых дней войны, — сказал он.

Министр отметил, что часть этих спортсменов по состоянию на 24 февраля 2022 года была за границей. А также добавил, что некоторым атлетам, например из Харькова, Мариуполя или Херсона, не было куда возвращаться.

Гутцайт отметил невозможность допуска к соревнованиям представителей из России и Беларуси. Он напомнил, что в марте этого года МОК рекомендовал разрешить атлетам из этих двух стран участвовать в соревнованиях.

По его словам, происходит работа с каждой федерацией отдельно и добавил на важности того, чтобы против возвращения россиян и белорусов к соревнованиям проголосовал Европарламент.

— Следует, чтобы они поняли, что пока идет война, наши территории оккупировали, людей убивают, более 300 спортсменов погибло, нельзя возвращать россиян и белорусов, — пояснил Гутцайт.

Он также акцентировал на том, что все российские спортсмены — это люди системы Путина, поэтому их нельзя возвращать к соревнованиям.

Напомним, в апреле украинским сборным официально запретили принимать часть в соревнованиях, где будут представители из России или Беларуси. Соответствующий приказ обнародовали на сайте Минмолодежьспорта. Это касается олимпийских, неолимпийских, а также паралимпийских видов спорта.

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Источник: УНИАН
Вадим Гутцайт, Министерство спорта, МОК
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