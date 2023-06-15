Хорватия вышла в финал Лиги наций, одолев в овертайме Нидерланды

Сборная Хорватии обыграла команду Нидерландов в полуфинальном матче Лиги наций УЕФА-2022/23. Игра на стадионе Де Кейп в Роттердаме завершилась со счетом 4:2 в пользу клетчатых.

Победа позволила подопечным Златко Далича выйти в финал турнира.

Счет в матче открыли оранжевые на 34-й минуте после удара форварда Дониелла Малена. После перерыва хорватский нападающий Андрей Крамарич восстановил равновесие, реализовав пенальти.

На 73-й минуте хорваты повели в счете благодаря голу Марио Пашалича, но нидерландцы смогли сравнять после гола молодого хавбека Ноа Ланга на шестой компенсированной минуте ко второму тайму.

Уже в овертайме на 98-й минуте Хорватия снова вышла вперед после гола Бруно Петковича, а на 116-й минуте Лука Модрич реализовал пенальти, поставив финальную точку во встрече и зафиксировав победу Хорватии со счетом 4:2.

Таким образом, сборная Хорватии вышла в финал Лиги наций, который состоится в воскресенье, 18 июня. Начало встречи — в 21:45 по киевскому времени. Соперник клетчатых в финале определится 15 июня в матче между командами Италии и Испании.

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